Gli alleati con le mani legate: i dazi di Trump colpiscono le industrie britanniche

Le industrie britanniche si trovano ad affrontare crescenti pressioni a seguito dell’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti d’America; gli economisti lanciano l’allarme sull’incertezza prolungata e le significative perturbazioni per le esportazioni britanniche.

Le radicali misure commerciali del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, parte del suo rinnovato programma “America First”, stanno mettendo a dura prova i legami economici transatlantici, mettendo a rischio in modo significativo le industrie britanniche vitali. Tra le modifiche più significative figurano un dazio del 10% su tutti i prodotti britannici e un dazio punitivo del 25% sui veicoli di fabbricazione britannica.

Definendo l’approccio tariffario come irregolare, il professor Michael Tamvakis della Bayes Business School ha criticato la mancanza di coerenza e di pensiero strategico nella politica di Trump, definendolo «casuale», come la sua politica. «Non ho ben chiaro come siano stati calcolati i dazi. Il fatto che siano stati imposti, poi sospesi e poi reintrodotti crea una continua incertezza sul mercato, il che non può che essere positivo». «Ci sono alcuni settori particolarmente colpiti», ha spiegato Tamvakis. «Tra questi, automobili, componenti per motori, macchinari pesanti, prodotti farmaceutici e bevande alcoliche. Il segmento delle auto di lusso potrebbe ancora vedere acquirenti nonostante l’aumento dei prezzi, ma anche i clienti più facoltosi a un certo punto hanno dovuto interrompere le loro spese».

Secondo l’Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le esportazioni di automobili britanniche verso gli Stati Uniti hanno raggiunto un totale di 8,3 miliardi di sterline (10,83 miliardi di dollari statunitensi) nell’anno fino a settembre 2024, rappresentando quasi il 14% percento delle esportazioni totali di beni del Paese.

L’impatto dei dazi è particolarmente acuto nelle regioni industriali come le West Midlands, dove città come Birmingham dipendono fortemente dalla produzione di automobili e macchinari. «Se la maggior parte della popolazione lavora nella produzione automobilistica, nell’ingegneria e nell’ingegneria aerospaziale, la pressione sarà inevitabile», ha avvertito Tamvakis.

In un nuovo rapporto, il think tank Centre for Cities ha identificato Coventry, nelle West Midlands, come la città britannica più esposta ai dazi di Trump, a causa della sua dipendenza dalle esportazioni di automobili. La regione ospita diverse importanti case automobilistiche e il 22,1% di tutti i beni prodotti a Coventry viene esportato negli Stati Uniti d’America. Altre città altamente esposte includono Derby (19,9%), Worthing (15,3%), Telford e Blackpool, dove il 13,3% dei beni prodotti localmente è destinato al mercato statunitense.

Il professor John Bryson, geografo economico dell’Università di Birmingham, ha sottolineato la più ampia instabilità politica che sta alla base delle conseguenze economiche. «Stiamo entrando in una nuova èra politica che può essere descritta al meglio come la politica del mondo dei sogni. L’unica cosa veramente certa con Trump è l’incertezza o l’imprevedibilità», ha osservato.

Bryson ha evidenziato tre preoccupazioni principali per le aziende: cosa accadrà durante la pausa tariffaria di 90 giorni, quali ulteriori azioni potrebbe intraprendere il presidente degli Stati Uniti d’America e in che modo aziende e governi possono rispondere in modo efficace.

«Sebbene gli Stati Uniti d’America siano un mercato importante, non sono l’unico», ha affermato. «Le aziende meglio gestite avranno già applicato un approccio di diversificazione del mercato».

Questa esigenza di diversificazione è emersa come tema centrale in entrambe le interviste. Tamvakis ha sottolineato che spostare l’attenzione sui mercati emergenti come Repubblica Popolare della Cina e India potrebbe contribuire a ridurre l’esposizione a partner commerciali instabili.

«Dirottare le esportazioni verso Repubblica Popolare della Cina e India potrebbe offrire un certo sollievo, soprattutto nei settori di fascia alta in cui i prodotti britannici rimangono appetibili», ha suggerito. Ha anche individuato la difesa e l’ingegneria come settori in cui la Gran Bretagna mantiene un vantaggio competitivo e in cui dovrebbe valutare l’espansione.

Finora il governo britannico si è astenuto da misure di ritorsione, ma Tamvakis ritiene che ciò sia dovuto alle opzioni limitate.

«Abbiamo le mani un po’ legate», ha ammesso. «Le principali importazioni dagli Stati Uniti d’America sono prodotti energetici come petrolio, gas e trucioli di legno. Sono di importanza strategica».

Nonostante il contesto difficile, entrambi gli esperti restano moderatamente ottimisti sulla resilienza a lungo termine della Gran Bretagna.

«Credo che l’industria e il commercio britannici sopravvivranno a questa crisi», ha affermato Tamvakis. «Siamo ancora bravi nei servizi, nel settore bancario e nelle assicurazioni. Potremmo riuscire a pareggiare i conti in questi settori».

Bryson vede anche un’opportunità di adattamento. «Le aziende intelligenti stanno riallineando il loro approccio alla globalizzazione», ha affermato. «Si tratta di sopravvivere in un contesto commerciale mutato. E le aziende migliori si stanno già muovendo» (1 sterlina = 1,3 dollari statunitensi).