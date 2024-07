Gli allievi della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo in scena per lo spettacolo di fine anno

Il sipario si alzerà alle 20.30 di lunedì 8 luglio per le allieve e gli allievi della Scuola di ballo più antica d’Italia, quella del Teatro di San Carlo, la cui direzione è affidata a Stéphane Fournial.

In scena le coreografie preparate per lo spettacolo di fine anno, che vedrài ragazzi impegnati in una performance suddivisa in numerose sezioni. In aperturala parte tecnica, che lascerà poi spazio alladanza di carattere e contemporanea. La seconda parte si incentra, invece, sul repertorio e sulla danza moderna.

Tutte le coreografie dello spettacolosono state curate da Rossella Lo Sapio. La coreografia di Divenire per la sezione di Contemporanea è, invece, di Emma Cianchi.

La parte tecnica, che coinvolgerà l’intera Scuola dalla Propedeutica fino all’VIII Corso, sarà sulle note dellaSuite n. 2 per orchestra jazz di Dmitrij Šostakovič, cui si aggiunge il Pas de Deux di James Horner e il quarto movimento della Sinfonia n. 9 di Franz Schubert.

Per la sezione dedicata alla danza di carattere, con protagonisti gli allievi dal II all’VIII Corso, le musiche saranno di Johannes Brahms con una scelta di alcunedelle sue Danze ungheresi.

Chiude la prima parte la danza contemporanea, su Divenire di James Horner.

Nella seconda parte saranno invecepresentati brani dal repertorio classico,estratti dal terzo atto de Le Corsaire,su musiche di Adolphe Adam e le coreografie di Marius Petipa (e altri).In aggiunta, verrà proposto il Pas de Deux di Shéhérazade su musica di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Per la sezione di danza moderna, infine, gli allievi dal III all’VIII Corso danzeranno su Tanos di Lino Cannavacciuolo.

In apertura e in chiusura brani di Čajkovskij, sulle cui note si esibirà l’intera Scuola di Ballo.