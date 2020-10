Gli artisti napoletani ricordano Umberto Eco: la mostra promossa da TempoLibero approda a Bologna

Si inaugura a Bologna, nell’ambito di un’importante manifestazione culturale, Cool Tour street, la mostra “Un Eco per tutti”. Promossa dall’associazione TempoLibero e patrocinata da Regione Campania e Comune di Napoli sin dal suo esordio nel 2016, (quando fu inaugurata al Museo Archeologico di Napoli per ricordare la figura di Umberto Eco a pochi mesi dalla sua scomparsa) la mostra è cresciuta negli anni arricchendo l’elenco dei partecipanti che sono ora 99 a fronte dei 43 iniziali: da Armando De Stefano a Rosa Panaro, da Quintino Scolavino a Mario Persico fino ad artisti più giovani come Enzo Rusciano o Ivan Piano e tanti altri che si sono aggiunti tappa dopo tappa. Divenuta itinerante la mostra è stata ospitata in sedi prestigiose tra cui la Biblioteca pubblica di Miami.

La storia della mostra

“La mostra Un Eco per tutti – si legge nella nota diffusa dai promotori – è stata promossa nel 2016 – a pochi mesi dalla scomparsa di Umberto Eco – dall’associazione TempoLibero di Napoli presieduta da Clorinda Irace, ideatrice della mostra insieme all’artista Tony Stefanucci, creatore del logo.

Patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, la mostra è divenuta itinerante per volontà dell’associazione che si è voluta fare portavoce di un messaggio culturale profondo, finalizzato a preservare la conoscenza di uno dei più famosi scrittori italiani. Attraverso una rete di contatti spontanei, non lucrativi e basandosi unicamente sul proficuo attivismo dei propri soci, si sono create opportunità di nuove esposizioni che ancora sono in corso.

Nata nel giugno 2016 presso il MANN di Napoli, la mostra è stata poi ospitata al Museo di arte moderna di Pescara; al Palazzo delle Arti di Agropoli – Salerno; a Miami, (curata da Oscar A. Fuentes) presso la Miami Beach Regional Library; a Roma, presso lo Studio Arte Fuori Centro nel giugno 2018; alla Rocca dei Rettori di Benevento nel marzo 2019; giunge oggi a Bologna nel 2020 per una nuova esposizione.

La mostra UN ECO PER TUTTI si caratterizza sempre per gli allestimenti ideati e curati da Alexandra Abbate e ogni edizione è diversa dalle altre grazie all’apporto di nuovi autori che, di volta in volta, arricchiscono la mostra con la propria partecipazione. La prima edizione al MANN di Napoli contava 43 lavori ora 98. Clorinda Irace, ideatrice della mostra, afferma “Parte da Napoli e dalla sua creatività un evento culturale che con diversi linguaggi artistici promuove non la commemorazione ma la riproposizione di Umberto Eco”. In mostra bozzetti di segnalibri, di dimensione 30x10cm, ispirati alla vita e all’opera di Umberto Eco e realizzati da artisti, poeti, scrittori, fotografi.

La tappa bolognese è stata accolta da Cool-Tour Street 2020 percorsi di cultura, arte, storia e memoria dei luoghi, dedicata alle strade storiche di Bologna con visite, conferenze, eventi, presentazioni di novità editoriali, esposizioni di arte contemporanea.

Ideata e realizzata da Daniela Delvecchio in collaborazione con Ascom città metropolitana di Bologna, è giunta alla sua quinta edizione. Durante la manifestazione sarà lanciato il bando tra gli artisti che partecipano a questa edizione, contribuendo così alla crescita della collezione.

La sede individuata A Bologna, ha coinciso con lo showroom Ultra-design con marchi celebri dedicati all’arredamento per la casa, per l’ufficio e per lo spazio esterno.

Ultra-design inoltre raccoglie l’eredità di Simon e Dino Gavina. E’ nato così un incontro inaspettato e piacevolissimo proprio con coloro che per Umberto Eco allestirono gli spazi da lui diretti presso le sedi dell’Università di Bologna.

Tutte le opere sono alloggiate nei grandi tavoli espositivi che già ospitarono l’importante mostra in omaggio allo stesso Gavina nel 2010, una sorta di appuntamento imprevedibile.

Il tavolo ICS, disegnato da Enzo Mari nel 1973, fa parte della Operazione Metamobile, prodotta da Simon accogliendo la rivoluzionaria “Proposta per un’autoprogettazione” concepita da Mari”.

NOTE SULLE OPERE – In mostra artisti, poeti, scrittori che hanno realizzato un segnalibro riferito alle opere, alla personalità, agli studi di Umberto Eco. Scrittori e artisti, in alcuni casi, hanno lavorato insieme. Con diverse tecniche, svariati stili e una ardita fantasia, gli autori hanno lavorato in un formato piccolo (30 x 10 misurano i bozzetti dei segnalibri esposti) ma con la perizia e la cura che avrebbero dedicato ad un’opera di grandi dimensioni. Dalla scultura alla fotografia, dal ritratto alla geometria, dal figurativo all’astratto, dalla grafica al collage e a note poetiche e letterarie, molte sono le suggestioni offerte dai lavori in mostra, tutte riconducibili all’opera di Eco che con il suo lavoro ha segnato fortemente il secolo “breve”.

ARTISTI E AUTORI PARTECIPANTI:

1 Francesco Alessio 2 Vincenzo Aulitto 3 Luigi Auriemma

4 Mathelda Balatresi 5 Antonio Barone

6 Nadia Basso

7 Monica Biancardi 8 Nando Calabrese 9 Giulio Calandro

10 Francesco Calia 11 Antonio Carbone 12 Claudio Carrino

13 Marialuisa

Casertano

14 Gabriele Castaldo 15 U.Ciaccio/A.Romita 16 Marisa Ciardiello 17 Franco Cipriano 18 Luisa Colangelo 19 Chiara Coccorese

20 Anna e Rosaria Corcione

21 V.Cortini/F.Gerla 22 Chiara Corvino 23 Giancarlo Costanzo 24 Giuseppe Cotroneo 25 Laura Cristinzio 26 Maria Pia Daidone 27 Libero De Cunzo

28 Armando De

Stefano

29 Alessandro Del Gaudio

30 Luce Delhove

31 Pasquale Della Monaco

32 Pina Della Rossa

33 Mario Di Giulio

34 Francesca Di

Martino

35 Lucia Di Miceli 36 Gaetano Di Riso 37 Gianfranco Duro 38 Ellen G

39 Peppe Esposito 40 Luciano Ferrara 41R.Filadoro/D.Gallone 42 Diana Franco

43 Clara Garesio

44 Consiglia Giovine 45 Francesco Giraldi 46 Salvatore Giunta

47 Mauro Fiore

Kronstadiano

48 Donato Izzo

49 Maria La Mura

50 Mario Lanzione 51 Silvana Leonardi 52 Franco Lista

53 E.Lucrezi/L.Pagano 54 Francesco Lucrezi 55 Gabriele Marino 56 Rosaria Matarese 57 Michele Mautone 58 Rita Mele

59 Mutandis

60 P.Nasti/E.Silvestrini 61 Maya Pacifico

62 Rosa Panaro

63 Peppe Pappa

64 Silvana Parente 65 Gloria Pastore 66 Aulo Pedicini

67 Francesco Peluso 68 Ernesto Pengue 69 S.Perrella/A.Petti 70 Mario Persico

71 Carolyn Peyron 72 Ivan Piano

73 Antonio Picardi 74 Giuseppe Pirozzi 75 Teresa Polidori 76 Annamaria Pugliese 77 Gualtiero Redivo 78 Rosella Restante 79 Carmine Rezzuti 80 Clara Rezzuti

81 Marcello Rossetti 82 Enzo Rusciano 83 Antonio Salzano 84 Matteo Sarro

85 Alba Savoi

86 Quintino Scolavino 87 Antonello Scotti

88 Eugenia Serafini 89 Grazia Sernia

90 Tony Stefanucci 91 Ernesto Terlizzi 92 Enzo Trepiccione 93 Marianna Troise 94 Ilia Tufano

95 Vittorio Vanacore 96 Francesco Verio 97 Mavi Rico Vidal 98 Carla Viparelli 99 Prisco De Vivo