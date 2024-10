Gli astronauti vestono Prada: svelata con Axiom tuta per missione su Luna

Milano, 16 ott. (askanews) – Axiom Space e Prada hanno svelato per la prima volta il design della tuta spaziale Axiom Extravehicular mobility unit (AxEMU), che sarà utilizzata per la missione Artemis III della NASA prevista per il 2026.

Il design dello strato esterno e la ricerca dei materiali sono il frutto di un lavoro congiunto che ha avuto inizio quando le due aziende, leader nei rispettivi settori, hanno deciso di unire creatività e ingegneria per la progettazione delle tute spaziali di nuova generazione.

“E’ un momento storico – ha detto il presidente di Aziom Space, Matt Ondler – è un design in cui l’uomo è al centro. Quando ci sarà Artemis III ci sarà il primo astronauta, il primo non americano, che si muoverà sulla Luna con questa tuta. Cercherà di trovare l’acqua al polo sud della Luna che è molto freddo e la tuta deve essere in grado di proteggere l’essere umano in questo contesto molto molto ostile. Serve innovazione ad altro tasso ingegneristico”.

“Per me è un grande onore essere qui, è un momento storico il settore spaziale. Oggi siamo qui per dimostrare che questo è solo l’inizio – ha detto Lorenzo Bertelli, chief marketing officer e Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada – abbiamo grandi possibilità in questo settore, per noi è un onore essere stati scelti da Axio, per il nostro gruppo è una partnership importantissima. Oggi inizia un’avventura entusiasmante. Ci piace affrontare le sfide e quando tra 30 anni ci guarderemo indietro diremo che abbiamo fatto la scelta giusta”.

La tuta AxEmu, evoluzione del modello Exploration extravehicular mobility unit (xEMU) della Nasa, è stata studiata per garantire una maggiore flessibilità, efficienza e sicurezza, e integra strumenti specializzati per l’esplorazione del polo sud lunare. Si adatta alle diverse fisionomie degli astronauti, sia uomini, sia donne, dal primo al 99esimo percentile (misure antropometriche). È in grado di tollerare le temperature estreme del polo sud lunare e il clima rigido delle regioni permanentemente in ombra per almeno due ore, e supporta almeno otto ore di attività extraveicolari.