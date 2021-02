Gli auguri per il 2021 del console generale del Giappone a Milano

L’anno trascorso è stato purtroppo segnato dalla pandemia di Coronavirus. L’Italia è stata la prima nazione europea ad essere colpita, e molte persone hanno sofferto e hanno perso la vita a causa del Covid-19. I tanti cittadini giapponesi che amano l’Italia sono stati profondamente scossi dal vedere le immagini terribili che giungevano in quei giorni dal Nord del Paese. A nome del Consolato Generale, vorrei cogliere questa occasione per porgere al popolo italiano le mie più sentite condoglianze. Vorrei esprimere inoltre il mio rispetto e la mia gratitudine per tutti i professionisti del settore sanitario, che stanno combattendo una battaglia senza precedenti contro il virus. In questo mese di gennaio, anche in Giappone permane il timore che l’epidemia possa diffondersi rapidamente, ma nel Paese fervono i preparativi per l’inaugurazione, il 23 luglio, dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, che sono stati inevitabilmente rinviati lo scorso anno. Ci auguriamo che questo evento possa essere la prova che l’umanità, condividendo il proprio sapere, ha potuto sconfiggere il virus, e che veder gareggiare gli atleti possa infondere coraggio e speranza al mondo intero. Il Giappone e l’Italia condividono i valori fondamentali della democrazia e dello stato di diritto e, come nazioni industrializzate che promuovono il libero scambio, sono unite da una stretta partnership economica. Nel 2020, disgraziatamente, lo scatenarsi dell’epidemia ha prodotto un inevitabile ristagno delle relazioni fra i due Paesi, che avevano conosciuto un costante sviluppo negli ultimi anni. Puntavamo a traguardi ancora più ambiziosi, grazie all’EPA Giappone-UE, siglato nel 2019, e all’interesse sempre maggiore che gli italiani nutrono verso il Giappone (si pensi al numero record di oltre 160.000 turisti italiani in visita). Ma le avversità possono essere la forza trainante del cambiamento verso una nuova era. La Camera di Commercio e Industria Giapponese in Italia conta circa 280 aziende associate e auspico che, mettendo a frutto idee e strategie nuove apprese nella lotta contro il coronavirus, queste possano promuovere un attivo sistema di scambi e un rinnovato rapporto di cooperazione tra i due Paesi.

Per il Giappone, l’Italia è un partner fondamentale nell’ambito del G7 e del G20. Spetta all’Italia, quest’anno, la presidenza del G20, e confido che saprà esprimere una guida capace di condurre la comunità delle nazioni verso la ripresa. Oltre alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, cade quest’anno una ricorrenza speciale per i nostri Paesi: il 40° anniversario del gemellaggio tra Milano e Osaka. Ci attendono, più oltre, grandi eventi internazionali come l’Expo Kansai / Osaka del 2025 e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, e mi auguro che possano essere importanti occasioni di stimolo per gli scambi tra Giappone e Italia. Infine, comprendo che i cittadini giapponesi residenti in Italia hanno attraversato gravi difficoltà a causa della pandemia da coronavirus. Il Consolato, in collaborazione con l’Ambasciata del Giappone in Italia, si è adoperato per mettere a loro disposizione tutte le informazioni rilevanti in merito alle misure adottate dal Governo italiano e dalle amministrazioni locali. Proseguiremo in questo nostro impegno, ma non esitate a contattarci per trasmetterci le vostre segnalazioni o richieste. Il Consolato continuerà a lavorare per promuovere e consolidare le relazioni tra il Giappone e l’Italia, collaborando con tutti gli interlocutori per diffondere informazioni corrette sul Giappone, per sostenere le imprese giapponesi e garantire la sicurezza di tutti i cittadini giapponesi residenti nel Nord Italia. Vi porgo i più sentiti auguri di salute e felicità per il nuovo anno. Milano, gennaio 2021 e Consolato Generale del Giappone a Milano Console Generale AMAMIYA Yuji.