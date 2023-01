Gli Enhypen, boy band sudcoreana, ospiti di Prada a Milano: accolti fa una folla oceanica

Una folla oceanica ha accolto oggi pomeriggio gli Enhypen, boy band sudcoreana fondata nel 2020 dall’etichetta discografica Belift Lab, ospite della sfilata di Prada, a Milano. Già dall’alba, in migliaia, armati di ombrello, impermeabile e smartphone, hanno atteso i 7 componenti della band con tanto di cartelli scritti in coreano. “Siamo qui dalle 7 di stamattina – dice una ragazza all’AdnKronos al termine della sfilata -. E’ l’unica occasione che abbiamo per vederli dal vivo perché non vengono mai in Italia”. Tra la folla molti ventenni, tante ragazze milanesi e qualcuno che ammette di essere venuto dalla Calabria solo per vederli entrare alla sfilata.