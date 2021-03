Gli effetti psicologici della pandemia, Maria Felicia Amato: I giovani coloro che soffrono di più

di Rosina Musella

Nell’ultimo anno le case sono diventate uffici, palestre, luoghi di svago, molte saracinesche si sono abbassate per sempre, altre attività si sono reinventate grazie alla tecnologia. Indubbiamente l’arrivo del Covid-19 ha modificato le vite di tutti e noi abbiamo deciso di parlare con la psicoterapeuta Maria Felicia Amato dei cambiamenti psicologici che le persone stanno affrontando dallo scoppio della pandemia. La dottoressa, con alle spalle un’esperienza trentennale nel campo della mindfulness (qui una precedente intervista), da marzo 2020 tiene online incontri di meditazione “perché in questo momento abbiamo bisogno di coltivare il coraggio, la fiducia, la forza dei legami anche attraverso la scelta più consapevole dei nostri pensieri.”.

Degli effetti psicologici della pandemia e di come provare ad affrontarli abbiamo parlato nell’intervista che leggete qui di seguito.

Che trasformazioni ha subito la “casa” come luogo?

C’è stata un’espansione delle funzioni che prima attribuivamo ad essa che, da luogo degli affetti, si è trasformata in luogo di lavoro, scolastico, ricreativo. Ciò ha comportato vantaggi e svantaggi.

Svantaggi perché la conflittualità viene amplificata all’interno delle mura domestiche: le tensioni accumulate vengono sfogate nella coppia, ma anche tra genitori e figli non abituati a convivere ventiquattr’ore su ventiquattro. Entrano poi in gioco le varie disuguaglianze familiari, ad esempio spesso alle donne toccano i compiti più gravosi: gestire la famiglia, supportare i figli con la DAD e continuare a lavorare in smart working.

Ci sono, però, anche aspetti positivi, come il poter trascorrere più tempo assieme; tra le coppie che seguo alcune si sono ritrovate grazie a questa vicinanza forzata che le ha portate ad affrontare tanti precedenti non detti.

Quindi la casa è diventata prigione laddove c’erano già premesse di disagio e disequilibrio, ma dove c’erano margini di recupero il lockdown è addirittura servito.



Coloro che erano già in cura da lei hanno risentito dell’avvento della pandemia?

Sì, ed essendoci già un rapporto di conoscenza gli effetti scaturiti dalla situazione sono evidenti: ansia per la salute, aumento di pensieri ossessivi, insonnia, perdita di memoria.

Molte persone, inoltre, avendo perso il lavoro hanno dovuto abbandonare la terapia, non potendosi neanche rivolgere ai servizi psicologici delle aziende sanitarie pubbliche perché totalmente inadeguate; si pensi che per un primo colloquio si arriva ad aspettare fino a sei mesi e in caso di assistenza ai minori anche di più.



Che effetti ha avuto la pandemia sulle persone?

La pandemia va analizzata dividendola in fasi. Nella prima fase c’era una grande novità e ciò suscitava la nostra attenzione, unita ad un forte senso di comunità. Col tempo, però, la finestra di tolleranza si è abbassata e c’è stato un depauperamento delle energie.

Con il secondo lockdown eravamo già stanchi, ma sapevamo più cose sul Covid e su come proteggerci e questo ci tranquillizzava.

Quello che stiamo vivendo adesso, invece, non ha né l’attivazione della prima fase, né la tranquillità apparente della seconda, ma anzi una progressiva perdita di fiducia. Ad esempio, con questa ulteriore chiusura forzata i lavoratori hanno completamente perso le speranze riposte nella primavera.

In questo momento, però, coloro che a livello emotivo stanno subendo i peggiori cambiamenti sono i giovani, che per crescere hanno bisogno del rapporto con l’altro e che rispondono a questi disagi riversandosi nelle strade – come una sorta di ribellione – oppure chiudendosi in casa, ma ammalandosi comunque a livello psichico. Tra i ragazzi sono in netto aumento, infatti, crisi di panico, atti impulsivi, sfoghi di rabbia, ed è da loro che in questo periodo stiamo ricevendo maggiori richieste d’aiuto.



Come affrontare questi disagi?

Non c’è un approccio unico che vada universalmente bene perché il Covid non colpisce tutti allo stesso modo. Lo strumento più adeguato per fronteggiare l’emergenza resta la resilienza, definita in psicologia come la capacità di superare i traumi e le difficoltà della vita uscendone trasformati positivamente. Molto è già successo e continua a succedere: stiamo elaborando nuovi spazi di pensiero, abbiamo recuperato la lentezza, dato valore alle cose essenziali e eliminato quelle effimere. Personalmente, trovo estremamente d’aiuto la pratica della mindfulness, difatti organizzo incontri e corsi online per meditare in gruppo.



Quali sono le sue considerazioni sulla faccenda?

Da terapeuta, è il futuro a preoccuparmi maggiormente perché, esaurite le energie di riserva e non avendone altre a cui attingere, aumentano i livelli di aggressività e le dipendenze da farmaci, sostanze psicoattive, social.

Anche se ogni sofferenza ci fa diventare più cinici, speriamo di ricavare un insegnamento da questa esperienza, e credo che sarà così perché in questo periodo tutti abbiamo riflettuto sul senso della vita, sulla morte, sull’incertezza del futuro, abbiamo capito cosa conta davvero, anche a livello collettivo.