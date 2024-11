Gli effetti speciali

Sono tornati in auge modi e azioni sproporzionati, o resi tali dalla comunicazione. Facendo sensazione, essi sono usati in ogni tipo di diffusione, soprattutto su internet. Riescono a suscitare un certo interesse principalmente su persone agitate già prima di venire a conoscenza delle stesse. In pratica, tra gli altri artifizi adoperati, iniziano con il descrivere qualcosa di fuori della normalità – talvolta pescando tra gli argomenti difficilmente verificabili – per descrivere fatti che, senza tale uso, avrebbero attirato poco o niente l’interesse del lettore. Al momento in Italia si stanno verificando una serie di eventi che sembrano essere stati mutuati da letture di realtà romanzata o da altre fonti di diffusione, sempre con le stesse caratteristiche. Quanto descritto presta il fianco al disorientamento più che notevole degli italiani. È noto che si usi, a commento di una diffusione corretta di un argomento commerciale, una formula sui generis che, rimanendo nell’ambito della correttezza, al limite può rivelarsi inefficace, ma non in grado di far danni, per le categorie interessate. Succede così che le varie forme di comunicazioni di quanto faccia il soggetto pubblico n° 1, lo Stato, nelle sue varie azioni che hanno riflessi nella vita di tutti i giorni, provochi negli Italiani episodi di forte risentimento. Ciò è dovuto al fatto che, nel momento in cui uni di essi decide di operare come ha appreso da quelle comunicazioni pubbliche, si trova difronte un muro di gomma, messo di traverso sul suo percorso, senza tenere in alcun senso le conseguenze che ne potranno discendere. Si accentua così la sensazione degli Italiani di trovarsi all’ interno di un labirinto di uno stato predatore che se ne sta in attesa di quanti sbagliano per portare loro via soldi o altri beni. Alla stregua di quanto sin qui riportato, si può immaginare senza sforzi significativi dove può portare, involontariamente o fatto con lo specifico proposito, il prospettare una situazione non nella sua connotazione reale ma in maniera difforme.

Il risultato è che, di conseguenza, potrà fare danni ai destinatari. Se si condividono tali

riflessioni, significa che, se qualcosa non è ancora cambiata, si inizia a pensare di farlo. Prima sarà, meglio sarà.