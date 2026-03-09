“Gli Emirati non parteciperanno ad attacchi contro l’Iran”

L’ambasciatore all’Onu smentisce fornitura basi per offensiva

Ginevra, 9 mar. (askanews) – Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) “non parteciperanno ad alcun attacco” contro l’Iran dal loro territorio. Lo ha assicurato l’ambasciatore emiratino presso le Nazioni Unite a Ginevra, Jamal Al-Musharakh, negando nuovamente che il suo Paese abbia fornito basi per attaccare Teheran. “Siamo stati molto chiari in precedenza, e anche in vista degli attuali eventi a cui stiamo assistendo nella regione, che come Emirati Arabi Uniti non prenderemo parte ad alcun attacco contro l’Iran dal nostro territorio e che non saremo coinvolti in un conflitto di questo tipo. Quindi, credo che questo sia un messaggio molto chiaro”, ha dichiarato in conferenza stampa a Ginevra. “Chiediamo una de-escalation e un ritorno al tavolo dei negoziati. Questa è la nostra politica. E come ho detto, le nostre basi non vengono utilizzate per attaccare l’Iran”, ha precisato il diplomatico emiratino presso l’Onu.