Gli eventi meteorologici estremi in Europa sono un’emergenza sanitaria, non solo climatica

Lettera aperta della Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute

Ai governi e alle autorità sanitarie dei 53 Stati membri della Regione Europea dell’OMS,

Noi, sottoscritti Commissari della Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute, scriviamo con urgenza in merito alla crescente crisi sanitaria causata dagli eventi meteorologici estremi in Europa e Asia centrale. Questa non è più una minaccia lontana o un fastidio stagionale. È un’emergenza sanitaria pubblica che si sta verificando in tempo reale.

La crisi che stiamo affrontando

La Regione Europea sta vivendo ondate di calore da record, sempre più frequenti, intense e mortali. Questi eventi non sono semplicemente fastidiosi: sono assassini silenziosi. Il loro bilancio è spesso nascosto nei registri dei decessi come ictus, infarti o insufficienza respiratoria. Ma la causa è chiara.

Gli anziani, le persone con disabilità e coloro che vivono in alloggi di scarsa qualità sono particolarmente a rischio. Lo sono anche le donne incinte, i bambini piccoli e i lavoratori all’aperto esposti a temperature pericolosamente elevate. Gli effetti non sono solo immediati: si ripercuotono sulle vite e sui mezzi di sussistenza, danneggiando la salute mentale e il benessere, riducendo la produttività, danneggiando i raccolti, aumentando le bollette energetiche e mettendo a dura prova le infrastrutture vitali.

La mortalità correlata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi due decenni, con oltre 100.000 decessi registrati in 35 paesi europei nel 2022 e nel 2023. Si prevede che questo bilancio delle vittime aumenterà negli anni a venire. Giugno 2025 è stato il mese più caldo mai registrato nell’Europa occidentale, con due gravi ondate di calore prima ancora che l’estate raggiungesse il picco.

Nel frattempo, il cambiamento climatico sta alimentando la diffusione di malattie un tempo rare nella regione: i casi di dengue a trasmissione locale nell’Unione Europea/Spazio Economico Europeo sono aumentati del 368% tra il 2022 e il 2024.

Sistemi sanitari sotto assedio

Gli ospedali risentono del caldo. I pronto soccorso registrano un aumento dei ricoveri durante le ondate di calore, soprattutto per patologie cardiache, polmonari e renali. Anche la salute mentale ne risente: il sonno peggiora, l’ansia si aggrava e le funzioni cognitive diminuiscono. Nel frattempo, le persone con problemi di salute mentale corrono maggiori rischi di colpo di calore e ricovero ospedaliero, poiché alcuni farmaci da prescrizione riducono la capacità del corpo di regolare la propria temperatura. Inoltre, gli operatori sanitari sono a rischio di colpi di calore e burnout, mentre i sistemi su cui fanno affidamento, dal raffreddamento alla tecnologia informatica, cedono sotto pressione. Durante l’ondata di caldo del 2022 nel Regno Unito, gli ospedali Guy’s e St Thomas’ di Londra hanno subito gravi guasti infrastrutturali. Queste vulnerabilità non sono isolate: sono sistemiche e in crescita.

Tutto ciò sottolinea l’urgente necessità di una migliore preparazione a tutti i livelli del sistema sanitario e in tutti i settori. I piani d’azione per la salute e il caldo salvano vite umane innescando azioni tempestive, proteggendo i più vulnerabili e alleviando la pressione sugli ospedali. Accelerare l’adozione di questi piani deve essere una priorità, non tra qualche anno, ma ora.

Salute, clima ed economia

La crisi climatica è una crisi sanitaria, e l’azione per il clima è quindi un’azione per la salute. L’inquinamento atmosferico causa oltre 500.000 morti premature ogni anno nella regione europea, molte delle quali sono attribuibili alla combustione di combustibili fossili.

La buona notizia è che molte soluzioni climatiche sono anche soluzioni che proteggono e promuovono la salute. Innanzitutto, ridurre le emissioni significa aria più pulita e meno decessi, salvando potenzialmente oltre 5 milioni di vite a livello globale grazie alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. Ampliare gli spazi verdi nelle città

Ampliare gli spazi verdi nelle città riduce l’esposizione al calore, migliora la salute mentale, riduce le bollette energetiche e assorbe il carbonio. Aumentare il verde urbano del 30% potrebbe ridurre i decessi correlati al calore fino al 40%. Queste sono tutte vittorie per la salute, l’equità e l’economia.

Queste soluzioni non sono solo efficaci, sono investimenti intelligenti. Ma per liberare veramente il loro potenziale, dobbiamo cambiare il modo in cui definiamo e misuriamo il progresso. Eppure i nostri sistemi economici non premiano la prevenzione. Indicatori tradizionali come il prodotto interno lordo non tengono conto di ciò che conta: il valore di persone sane ed ecosistemi sani. Il prodotto interno lordo potrebbe aumentare quando gli ospedali curano le vittime degli incendi boschivi, ma non tiene conto del costo di quegli incendi o della sofferenza che causano. Né tiene conto dei benefici dell’azione per il clima.

Abbiamo bisogno di nuove misure di progresso che mettano al centro salute, benessere, equità e sostenibilità. Alcuni Paesi stanno già ridefinendo il successo includendo salute e clima nelle politiche economiche. Altri devono seguire l’esempio perché non possiamo esternalizzare la salute, né la nostra né quella del pianeta. Entrambe hanno un valore inestimabile. Ed entrambe sono in gioco.

Come Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute, ci impegniamo, individualmente e insieme, a promuovere soluzioni accessibili, pratiche ed eque. Nei prossimi mesi, presenteremo una serie di obiettivi audaci ma realizzabili. Nei prossimi mesi, presenteremo una serie di raccomandazioni intersettoriali coraggiose ma realizzabili per affrontare la crisi climatica e salvaguardare la salute. Questo non è il momento delle mezze misure. È il momento di azioni straordinarie.

Firmato da:

S.E. Katrín Jakobsdóttir, ex Primo Ministro d’Islanda, Presidente della Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute

Professor Sir Andrew Haines, Consulente Scientifico Capo

Dott.ssa Majlinda Bregu, ex Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Regionale

Professor Hans Bruyninckx, ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea dell’Ambiente

Professor Sandrine Dixson-Declève, Presidente Onoraria del Club di Roma e Presidente Esecutivo di Earth4All

Dott.ssa Omnia El Omrani, Fellow in Cambiamenti Climatici e Politiche Sanitarie, Imperial College di Londra, Regno Unito

Professor Enrico Giovannini, ex Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, Italia

Sig.ra Khatuna Gogaladze, ex Ministro dell’Ambiente e della Protezione delle Risorse Naturali, Georgia

Sig.ra Connie Hedegaard, ex Commissario dell’Unione Europea per l’Azione per il Clima

Professor Ernst Kuipers, ex Ministro della Salute, del Welfare e dello Sport, Paesi Bassi (Regno Unito)

Dott. Karl Lauterbach, ex Ministro della Salute, Germania

Sig. Sulton Rahimzoda, Presidente del Comitato Statale per gli Investimenti e la Gestione dei Beni Statali, Tagikistan

Dott.ssa Hülya Şirin, Professoressa Associata, Università di Scienze della Salute, Turchia

La Commissione Paneuropea è stata convocata dal Direttore Regionale dell’OMS per l’Europa, Dott. Hans Henri P. Kluge, riunendo esperti di clima e salute provenienti da tutta la regione europea per elaborare soluzioni coraggiose.

Ulteriori informazioni sui membri della Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute sono disponibili qui. Per organizzare interviste con i membri della Commissione, si prega di contattare Bhanu Bhatnagar (bbhatnagar@who.int).