Gli hr del futuro? Vengono dall’alta formazione

Parlare oggi di gestione delle risorse umane nelle aziende vuol dire affidarsi sempre di più a dei professionisti in grado di matchare in maniera costruttiva i bisogni delle aziende e le attitudini e i bisogni di ogni nuova risorsa che entra in organico, o dei lavoratori che sono già presenti.

Ma come trovare, appunto, questo giusto match in modo che ogni nuova assunzione, ad esempio, si traduca in reciproco accrescimento? Basta affidarsi a figure:

esperte

e altamente formate

Il paradigma della ricerca e selezione è, infatti, in continua evoluzione e cambiamento e, con esso, cambiano e si potenziano di competenze anche le figure che, in azienda, devono gestire i rapporti con le nuove risorse e con quelle “storiche”. Ecco, quindi, che le aziende devono investire anche nell’introduzione, nel proprio organico, di “skills hunters” di recentissima formazione. Di questa necessità parla l’Incentivo del Lunedì di questa settimana.

La gestione delle risorse umane nel contesto 5.0

Partiamo dal contesto di riferimento nel quale, in buona sostanza, da qualche anno a questa parte si muove l’ambito della gestione delle risorse umane, ossia la dimensione 5.0. Una dimensione principalmente:

digitale

smart

innovativa

e human based

per la quale non bastano più le competenze classiche che hanno sempre accompagnato gli HR aziendali. Restano necessarie la capacità di individuare, comprendere e analizzare i bisogni delle aziende, dei candidati e dei lavoratori, ma diventano parimenti necessarie nuove competenze che sono nate durante il radicale cambiamento portato dalla pandemia.

A partire dalla gestione, ad esempio, delle nuove forme di lavoro, prima fra tutte lo smart working, o lavoro ibrido. Una novità ancora da assorbire a pieno nei contesti aziendali, e per la quale mancano ancora i profili in grado di coniugare questa nuova forma di organizzazione al benessere di lavoratori.

L’abc degli HR di domani e le competenze necessarie nel Master Time Vision

Ecco, quindi, che anche nel settore delle risorse umane, le aziende devono iniziare a pensare a soluzioni innovative: solo con la scelta dei giusti profili e delle relative competenze, ogni assunzione si traduce in un reciproco vantaggio e accrescimento.

Non è un caso se uno dei percorsi Time Vision di alta formazione maggiormente richiesto è il master in Gestione delle Risorse Umane, che, tra le altre cose, gode del prestigioso patrocinio dell’AIDP, l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale.

Il Master di alta formazione per gli Hr di domani prevede, infatti, un apprendimento innovativo che consente agli studenti in uscita di apportare, sin da subito, nelle aziende alcune innovazioni nella gestione delle risorse umane.

Come, ad esempio:

Svolgere colloqui per mansioni da ricoprire, sia in videocall che dal vivo

Conoscere tutte le tecniche per realizzare assunzioni efficaci

Mappare le competenze e le skills di ciascun candidato

Reclutare e selezionare adeguatamente il personale

Scegliere un percorso di upskilling idoneo ad ogni persona

Hai bisogno, nella tua azienda, di gestire in maniera più innovativa le risorse umane e non sai a chi affidarti? Contatta Time Vision per iniziare il giusto match!

Maggiori info: https://www.timevision.it/master/