Le dinamiche del XXI secolo aprono a nuove posizioni per nuovi leader aziendali: gli imprenditori della conoscenza. Costoro sono creatori e produttori di conoscenza; creano valore nei mercati della conoscenza senza confini attraverso l’infinita risorsa di conoscenza che mettono in atto con lo scopo di fare progressi nella società, nell’economia e nell’ambiente.

I fondatori di aziende basate intensamente sulla conoscenza sono inseriti in mercati senza confini. La strategia transfrontaliera perseguita dagli imprenditori della conoscenza li rende agenti di integrazione culturale. Il fatto che una delle risorse più scarse in un’economia basata sulla conoscenza sia la capacità dell’organizzazione di creare nuova conoscenza rende questi imprenditori abili nell’attingere al bacino della classe creativa che comprende professionisti, artisti, musicisti, scienziati, economisti, architetti, ingegneri e manager le cui caratteristiche sono il talento, le elevate competenze e l’istruzione, la creatività, la capacità di innovazione e lo spirito imprenditoriale. Gli imprenditori della conoscenza contribuiscono quindi ad aumentare sia l’indice di integrazione culturale che il livello di occupazione creativa.

XXI century dynamics open up to new positions for new business leaders: the knowledge entrepreneurs (KEs). They are knowledge creators and knowledge processors: those who create value in the borderless knowledge markets through the infinite resource of knowledge that they put into action with the purpose of making advancements in the society, the economy, and the environment.

Founders of companies intensely based on knowledge are embedded in borderless markets. The cross-border strategy pursued by KEs makes them agents of cultural integration. The fact that one of the scarcest resources in a knowledge-based economy is the organization’s ability to create new knowledge makes KEs adept at tapping into the talent pool of the creative class that includes professionals, artists, musicians, scientists, economists, architects, engineers, and managers whose features are talent, high skills and education, creativity, capacity of innovation, and entrepreneurial spirit. So, KEs contribute to raising both the index of cultural integration and the level of creative employment.

