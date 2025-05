“Gli Incontri di Valore”, al via l’ottava edizione della Rassegna di Nicola Ruocco

Dopo una edizione ricca di ospiti di eccezione, prende il via la kermesse “Gli Incontri di Valore”, nella sua Ottava edizione in appena tre anni dalla nascita. Fondata e curata a Pompei dal manager Nicola Ruocco, ed ospitata nella fine location di Habita79, da sabato 10 maggio, e fino al mese di settembre, la celebre rassegna accoglierà diversi nuovi Ospiti di spessore del mondo della cultura, della saggistica, del giornalismo, dello sport, della musica, e dell’economia, per un programma prestigioso e di grandissimo spessore, il tutto in un esclusivo concetto di talk salotto diretto personalmente da Ruocco. “Gli Incontri di Valore” sono ormai una autentica eccellenza nazionale; una rassegna che ha accolto nelle precedenti 7 edizioni oltre 100 diversi ospiti quali il Ministro alla Giustizia Nordio, Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, Matteo Renzi, Francesco Sole, Paolo Borzacchiello, Federico Rampini, Teo Teocoli, Stefania Craxi, Federico Marchetti, Paolo Stella, Enrico Vanzina, Matteo Bassetti, Giusy Versace e tantissimi altri ancora, facendo registrare una importante partecipazione di pubblico, con oltre 3000 presenze totali nella singola edizione. Un concetto di salotto molto esclusivo, che nasce dall’intuizione e passione del fondatore Ruocco nel creare una positiva condivisione e riflessione sulle principali tematiche della nostra attualità, tramite il suggestivo accrescimento valoriale rappresentato dai libri. Ogni Incontro è totalmente aperto al pubblico e raccoglie una folta partecipazione tra appassionati di lettura, famiglie, professionisti, associazioni ed Istituzioni del territorio. Il tutto proprio in Pompei, patrimonio Unesco, e patria indiscussa di Storia e Cultura.

“Raccogliere oltre 100 ospiti in meno di tre anni, in un salotto di riconosciuto spessore e convivialità” commenta Nicola Ruocco “è un qualcosa di decisamente importante, ma ancora più importante è l’atmosfera stessa che si respira a “Gli Incontri di Valore”: un grande spirito di amicizia, di confronto, di volontà nell’approfondire i temi oggi più ricorrenti, condividendo riflessioni ed esperienze.” Continua Ruocco: “Sono felice di coinvolgere nell’iniziativa diversi Istituti scolastici, affinché momenti di riflessione e condivisione culturale coinvolgano quanto più possibile anche i giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità” Conclude infine “Il segreto del successo della rassegna è anche il fattore “cuore”. Il cuore che metto nell’organizzare e condurre una rassegna splendida, ma certamente non facile. E forse è proprio questo il segreto che sta dietro ai sogni di ognuno di noi: porre il cuore davanti ad ogni cosa! Non resta che rinnovare l’invito, accomodatevi pure in Salotto, e viva la Cultura, viva Pompei!” Nel corso della presentazione, Ruocco ha descritto l’intero programma dell’edizione “Grandi autori, grandi ospiti, grandi contenuti, grande pubblico. È questo il mix perfetto della prossima Ottava Edizione de Gli Incontri di Valore, una rassegna sorprendete, straordinaria, suggestiva. Dalla Craxi a Cottarelli, da Bassetti alla Gucci, da Napolitano a De Giovanni, ed ancora Borzacchiello, Rampini, Gratteri e tantissimi altri ancora! Non vi nego da parte mia una certa emozione.”. Il primo ospite intanto è stato Carlo Sama, imprenditore e manager, cognato e braccio destro di Raul Gardini, è stato responsabile delle Relazioni Esterne del Gruppo Ferruzzi-Montedison, presidente del quotidiano Il Messaggero e di Telemontecarlo e amministratore delegato della Montedison. Nel suo libro “La caduta di un impero” narra vicenda del colosso agroindustriale creato da Serafino Ferruzzi e l’espansione durante la gestione di Raul Gardini.

Sulla rassegna, commenta il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapi o: “Gli Incontri di Valore è una iniziativa che unisce mondi e crea cultura”, ed ancora Felice Casucci, Assessore Regionale al turismo e cultura “Le edizioni di Incontri di Valore , brillantemente realizzate dal patron Nicola Ruocco, accogliendo ogni anno sempre più efficaci testimonianze, mettono al centro la tensione culturale tra ciò che accade e ciò che pensiamo stia accadendo”. Commenta inoltre Angelo Polimeno Bottai, tg1 libri, RAI: “Una grande rassegna, un grande impegno, che ricalca il pensiero di Oscar Wilde, il quale sosteneva che “sui libri non esistono regole, è bene leggere tutto”. A Nicola Ruocco ed alla sua Rassegna “Gli Incontri di Valore” vanno i miei più sentiti complimenti”.

Ad accogliere nei suoi salotti la rassegna è la fine struttura dell’Hotel Habita79; il suo direttore Riccardo Mantilacci “Un’atmosfera informale e stimolante accoglierà ospiti e pubblico in un dialogo continuo e partecipato, simbolo di una comunità culturale in crescita. L’ottava edizione rappresenta non solo una conferma, ma un salto di qualità: Incontri di Valore è oggi un marchio di eccellenza, sinonimo di contenuti densi, esperienze coinvolgenti e sguardi proiettati verso il domani”. La rassegna, nella sua nuova ottava edizione, è sostenuta da tanti partner sempre più vicini allo splendido successo dell’iniziativa culturale. Sul tema, Giovanni Acanfora, Presidente Givova: “Siamo orgogliosi di essere sponsor anche della nuova edizione degli Incontri di valore, ideati da Nicola Ruocco, cui ci lega un sodalizio di stima e affetto. Una prestigiosa rassegna letteraria nel cuore di Pompei, un vero e proprio salotto di cultura e bellezza in una location perfetta per incontri speciali con ospiti d’eccezione, dove le parole si trasformano in emozioni e lasciano un segno profondo”. Tra i main partner anche Movilift, il Gruppo Marican e Lollo Caffè, altre brillanti realtà imprenditoriali, che commentano in modo univoco “Siamo vicini alla rassegna perché oggi investire in cultura, significa investire sul futuro della nostra società”. Sentimenti ai quali si uniscono naturalmente anche tutti gli altri partner che sostengono la rassegna, oltre agli istituti scolastici, ed associazioni che hanno concesso la loro vicinanza e patrocinio.