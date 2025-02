“Gli Incontri di Valore”, la rassegna letteraria festeggia il 100esimo ospite

Un traguardo importante. Ospitare 100 autori con i loro libri, in 100 diverse presentazioni in circa tre anni è un qualcosa decisamente importante, e forse mai accaduto sino ad ora in Italia, considerando l’arco temporale così breve. E’ il traguardo toccato dalla rassegna “Gli Incontri di Valore”, fondata e diretta dal manager Nicola Ruocco, che mosso unicamente da uno spirito di passione e servizio verso il territorio, ha creato in Pompei la splendida kermesse che ormai ha raggiunto un livello di qualità, di organizzazione, di reputazione, e di notorietà particolarmente alto. L’appuntamento con l’ospite n.100 non poteva che essere intanto di forte prestigio. Ad accomodarsi nel salotto di Ruocco, presso la fine struttura del Hotel Habita79 in Pompei, è stata infatti una delle firme di maggior successo nell’intero panorama editoriale italiano. Autore di grandi bestseller e seguitissimo sui social con milioni di follower, è stato il turno dell’incontro con Francesco Sole, ed il suo nuovo romanzo “L’Uomo che voleva capire l’amore”, edito Sperling & Kupfer. Anche in questa circostanza, da sfondo alla serata, una sala gremita con oltre 150 persone e la partecipazione anche di diversi studenti di scuole de territorio. Gabriele Dotti, noto con lo pseudonimo di Francesco Sole, è un influencer, produttore, conduttore TV e autore italiano. Nel 2014 esordisce come scrittore pubblicando per Mondadori Stati d’animo su fogli di carta, una raccolta di frasi motivazionali scritte originariamente su post-it. Sole coltiva la sua passione per la letteratura e per la scrittura sin dalla tenera età. Il suo trampolino di lancio arriva, tuttavia, tramite il suo canale YouTube. La sua carriera da youtuber, anche grazie ai milioni di visualizzazioni dei suoi video, lo porta a fare il grande salto nel mondo del cinema e a co-condurre il programma televisivo Tú sí que vales. Autore oggi di ben 11 libri, l’ultimo in ordine di uscita “L’Uomo che voleva capire l’amore” è un libro che intreccia poesia, riflessione e narrativa per esplorare uno dei temi più universali: l’amore. Francesco Sole ci conduce con fascino e sensibilità, attraverso la storia di un uomo che intraprende un viaggio interiore per comprendere non solo il sentimento romantico, ma anche l’amore per sé stesso e per gli altri. “Non mi sembra vero aver raggiunto la soglia di 100 autori ospitati nella mia rassegna – afferma Ruocco – Sembrava ieri quando mi venne l’idea di fondare un salotto letterario nella splendida cornice dell’hotel Habita79 in Pompei. Ricordo ancora i primi ospiti inviti, come ricordo le prime difficoltà organizzative ma soprattutto i primi successi”. Continua Ruocco “La serata numero 100 non poteva che accogliere un ospite importante; ringrazio Francesco Sole per aver reso ancora più speciale questo traguardo, ma lo ringrazio soprattutto per la sensibilità ed i forti contenuti valoriali che la sua scrittura ci dona. I suoi romanzi infatti sono molto particolari, parlano e giungono direttamente al cuore. I suoi libri si leggono tutti d’un fiato, con una lettura leggera, piacevole ma al tempo stesso intensa di sentimenti e riflessioni”. Conclude Ruocco “Oltre alla mia grande dedizione, ringrazio infine chi ha reso possibile tutto questo: l’hotel Habita79 che ci accoglie con grande stile e cura del dettaglio, i partner che mi sono vicini nel percorso organizzativo, i tanti amici affezionati alla rassegna, ed anche le scuole del territorio che collegandosi ai miei Incontri avvicinano ancora di più la lettura di libri nelle famiglie e nei giovani studenti”. In attesa degli ultimissimi ospiti che chiuderanno la settima edizione degli “Incontri di Valore”, l’edizione dei record, fervono già i preparativi per la prossima ottava, che si svolgerà nel periodo estivo aprile, maggio e giugno.

