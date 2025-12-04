Gli intellettuali di Villa Floridiana dell’800 nel “Libro degli ospiti di Mary Davis” di Nadia Barrella

I Musei nazionali del Vomero ospitano, nell’Auditorium di Villa Floridiana, domenica 7 dicembre alle 10,.30, la presentazione del volume di Nadia Barrella, Il libro degli ospiti di Mary May Davis. Una pagina alla volta, edito da Luciano editore nella collana “MO.DO Monumenta Documenta. Collana di museologia, critica artistica e del restauro”. Barrella, professore ordinario di Museologia e Critica artistica e del Restauro presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, restituisce un nuovo capitolo della storia culturale di Napoli tra Ottocento e primo Novecento alla memoria, attraverso un’opera, che trova nella nella Villa Floridiana la sua naturale e più significativa collocazione. La scelta della sede sottolinea il forte legame con i protagonisti del libro: proprio la Villa, grazie all’opera di Mary May Davis, è alla fine dell’Ottocento un centro cosmopolita e vitale per le relazioni artistiche, scientifiche e culturali della città. Attraverso il minuzioso commento e la riproduzione anastatica del Guest Book di Mary May Davis, il volume riporta alla luce la vicenda della figlia del collezionista americano Alexander Henry Davis, ricostruendo un mosaico di volti e voci: artisti, musicisti, letterati e scienziati che animarono la Napoli della Belle Époque. Riccardo Lattuada, nella prefazione, sottolinea come si tratti di “un libro sedimentato, estremamente complesso, lavoratissimo eppure limpido nell’asserto e nella stesura”, capace di restituire la figura di una donna colta e sensibile e al tempo stesso di raccontare la nascita di una comunità internazionale che fece della città partenopea un luogo di dialogo e di sperimentazione. La presentazione è occasione per riflettere sul valore della memoria privata come strumento di conoscenza storica e di interpretazione del patrimonio museale contemporaneo, in un dialogo costante con la storia di Villa Floridiana e dei suoi illustri ospiti. Intervengono: Luigi Gallo, direttore ad interim dei Musei nazionali del Vomero, Amalia Bizzarro, storica dell’arte e referente di Villa Floridiana, Christiane Groeben, storica della scienza e già vicedirettrice della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Riccardo Lattuada, storico dell’arte.