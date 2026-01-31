Gli italiani, almeno per oggi, possono non usare l’abituale maschera da tragedia greca

“Oggi è sabato, domani non si va a scuola”, cosi cantava, alcuni anni orsono, la felice memoria di Pino Daniele. Quella strofa era rivolta agli italiani più giovani, quelli in età scolare. Oggi i motivi che offrono, a quanti vivono e operano nel Bel Paese, l’occasione per dismettere, almeno per qualche ora, l’atteggiamento crucciato, sono ben altri. Almeno per buona parte di essi, ormai da tempo, è d’uso. Le ragioni che provocano il risveglio della fioritura del relax accennate, sono diverse in tutti i sensi, cioè più di una e non sgorgate dalla stessa fonte. È però importante aggiungere che l’argomento trattato è lo stesso, la salute, in senso lato, dell’ Italia. Si inizia dalle considerazioni caserecce e così si apprende dalla viva voce del Ministro per L’Economia Giorgetti che nel 2025 il Prodotto Interno Lordo è cresciuto più di quanto previsto: 0,7 % anzicchè 0,5% . Se è vero come è vero che la sola inversione di tendenza di quell’indice, passato da negativo a positivo, rende meritevole di plauso quanti si sono impegnati perché ciò accadesse, è altrettanto necessario che l’entusiasmo generale resti contenuto. Il motivo di quell’invito vale perché si sta commentando un incremento di due decimali di punto. Ciò significa che quel risultato non legittima lo sparo di botti. Di diversa portata è un altro commento di quanto innanzi riportato, vale a dire la crescita del rating del Paese emesso dell’agenzia Standard & Poor’s. In effetti sono almeno due le gratifiche contenute in quel giudizio: che il rischio del Paese attestato sulla moderazione, cioè BBB+ e, più importante, che la prospettiva appena richiamata migliori nel medio termine, passando da stabile a positiva. Non è solo una speranza che un “biglietto da visita” di quel genere potrà dare da subito una marcia in più agli operatori tricolori per competere sui mercati internazionali. Senza voler fare confronti, a meglio connotare l’attuale situazione italiana, può valere la massima usata nell’Urbe gìà molti secoli indietro: “beati monoculi in regno coecorum”, in lingua corrente: siano contenti gli orbi di avere solo un occhio in mezzo a tanti ciechi. Come non condividere!