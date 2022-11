Gli occhi dell’Europa sul Governo Meloni

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 novembre all’interno della rubrica Spigolature

Sembrano molto benevoli anche se di “prudente attesa”. Si possono “vedere” così la prima uscita internazionale di “Io sono Giorgia” e l’incontro a Bruxelles con i vertici della Comunità Europea: corretti e istituzionali Ursula Von Del Layen (Commissione) e Charles Michel (Consiglio), più aperta e accogliente Roberta Metsola (Parlamento) che non esita a notare che la premier italiana è una donna “molto umana”. Trascorrono alcuni minuti prima che le formalità “protocollari” vengano dismesse e si stringano le mani in modo più amichevole (e non solo per esigenze televisive…). Un breve tempo in cui, più che le mani, hanno “parlato” gli occhi (facile pensare alla struggente canzone napoletana del 1904, di Falvo e Falcone Fieri, preferita da Eduardo De Filippo: ”Uocchie c’arraggiunate senza parlà”,con il seguito “e chi ve po’ scurdà”..).

SENTINELLE IN ALLARME. Sono così gli “occhi” della prima donna italiana diventata premier, appena rientra in sede. A Bruxelles impegni e promesse di fedeltà europeista, americana e atlantica (“la nostra voce sarà forte, non siamo marziani, spiegheremo bene le nostre posizioni”). La politica estera primo banco di prova e di nuova verifica. Qui le atmosfere cominciano a essere più ombrate. Ben ferma la posizione del presidente Mattarella: ”La guerra scatenata dalla Federazione Russa sta riportando indietro di un secolo l’orologio della storia. Non possiamo arrenderci a questa deriva. Da qui il sostegno senza riserve e con tutti i mezzi necessari, a Kiev”. Tornano in mente le parole di Mario Draghi: ”La pace sarà solo quella che l’Ucraina accetterà”. In giro, tuttavia, molte ipocrisie, ”nascondimenti” e doppi giochi.

PIAZZE CONFUSIONARIE. Il 4 novembre è stato -direbbe Dante- un insieme di “diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d’ira” (per fortuna è mancato “il suon di man con elle”). Immancabili le fughe in avanti e la scelta di non “scoprirsi troppo”. A Napoli oltre 25 mila “dimostranti per la pace” hanno occupato una parte di Piazza Plebiscito. Sventolio di bandiere arcobaleno e striscioni delle associazioni promotrici. Il sindaco Manfredi non fa mancare la sua testimonianza, attento però a non compromettere gli instabili equilibri di Giunta, mentre il presidente della Regione De Luca non è presente (troppe polemiche per i 100mila euro spesi per la manifestazione “tutta a carico dell’Ente pubblico”). Voce “senza incertezze di schieramento” quella di mons. Antonio Di Donna, capo dei Vescovi campani. Ricordando i pressanti appelli di papa Francesco, chiede “tante piazze contro la guerra, per una pace equa e giusta”.

DA ROMA A MILANO. Due piazze decisamente “contro” e “distinte” fra loro. Nella capitale il corteo entra in piazza San Giovanni e non è facile distinguere quanto si tifi per l’Ucraina e non per la Federazione Russa. Gruppi estremisti, di destra e sinistra, contestano Letta perché favorevole all’interventismo militare anti Putin, ma soprattutto perché è schierato con la Nato che appare l’avversario principale. Ne approfitta Conte che, fra Russia e Ucraina, sembra gli interessi soprattutto svuotare a suo vantaggio -stando ai sondaggi- il Partito democratico. A Milano, Arco della Pace, il raduno romano viene liquidato in fretta come una “baracconata” anti-Nato e pro-Putin. Con il palco, definito non politico, si collega il sindaco di Leopoli Sadovvj. Non hanno esitazione Calenda e Renzi, sostenitori dell’interventismo occidentale, perché “se Putin vince e detta le condizioni per la pace, la vera sconfitta sarà l’Europa intera”. Davanti alla basilica milanese, tante le bandiere giallo e blu.

I DUE VOLTI DI GUIDO CROSETTO. Ministro della Difesa e ministro di “attacco”. A complicare le cose mancava la più recente “esternazione” di Berlusconi: facile portare Zelenski al tavolo della pace, basta promettergli un po’ di dollari per ricostruire le sue città devastate dalla guerra! In aggiunta il minaccioso avvertimento di Conte, ex premier: il Governo non si azzardi a mandare altre armi a Kiew senza consultare il Parlamento. Crosetto non si turba minimamente. Ben sapendo che la migliore difesa è l’attacco, si impadronisce del pallone e tira facilmente in porta: ”Il Governo si comporterà esattamente come è stato per i cinque precedenti decreti votati anche dai 5Stelle.La pace non è mai gratis. Solo un illuso può pensarlo”.