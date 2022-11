Gli operatori del turismo e del commercio: Segnaleremo le luci della Penisola sorrentina

Atex Campania , Confcommercio Sorrento e Confcommercio Piano di Sorrento presentano l’ iniziativa “Le Luci della Penisola Sorrentina “. “Ogni quindici giorni – si legge in una nota -, sarà attribuita questa “luminosa segnalazione” a una cittadina/o, imprenditore, rappresentante istituzionale, rappresentante associativo, professionista, artista, sportivo che si è messo in luce durante la settimana per una sua iniziativa che merita il plauso dalle nostre associazioni. La ” Luce della Penisola Sorrentina “sarà comunicata sulle pagine social delle associazioni che consegneranno una targa al vincitore. Un modo per esaltare e sottolineare azioni ed esempi positivi”. L’iniziativa è promossa da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania; Vincenzo Ercolano, presidente di Confcommercio Sorrento; e Gianluca Di Carmine, presidente Confcommercio Piano di Sorrento.