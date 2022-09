Gli operatori turistici a De Luca: La Penisola sorrentina è un inferno ma la Regione fa progetti per il Cilento

Riceviamo e pubblichiamo la lettera con la quale gli operatori turistici della Penisola Sorrentina chiedono al Presidente De Luca un confronto per discutere sulla disparità nei progetti e nelle iniziative della Regione tra Salerno/Cilento e Penisola Sorrentina “disparità che penalizza enormemente il nostro territorio”.

Gentile Presidente De Luca

Le trasmettiamo questa bella fotografia che circola oggi sul web, pubblicata sulla pagina social del Presidente Cascone.

La foto accompagna un lungo messaggio dedicato a tanti progetti realizzati per Salerno e per il Cilento.

Sicuramente opere e iniziative che arricchiscono questi territori e dunque che non possono non avere il plauso di tutti gli operatori economici e dei cittadini campani.

Purtroppo però la Regione Campania non ha concentrato fino ad oggi la stessa energia e le stesse risorse alla Penisola Sorrentina.

Eppure, ad esempio, come Lei sa avendolo verificato personalmente, la situazione della mobilità e della accessibilità in Penisola Sorrentina è un “inferno” al punto che qualche tempo fa lei dichiarò che se fosse stato un residente di questa zona , avrebbe preso il lanciafiamme.

Noi non ci siamo muniti di lanciafiamme ma di una tenace determinazione affinché tale problema fosse affrontato in sede istituzionale.

La Regione Campania inspiegabilmente ha sempre rifiutato di affrontare con metodo tale priorità e abbiamo dovuto chiedere l’intervento del Prefetto.

Le chiediamo un confronto per discutere serenamente di ciò che è stato fatto per altri territori campani e di ciò che è stato fatto per la Penisola Sorrentina.

Senza polemiche e strumentalizzazioni ma per dimostrare una disparità che non è giustificata dall’idea sbagliata che la Penisola Sorrentina sia un territorio privilegiato che non ha problemi.

Aspettiamo un Suo segnale concreto.

A presto

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Vincenzo Ercolano

Presidente Confcommercio Sorrento

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Mauro Di Maio

Presidente Chiavi d’Oro

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Nino Aversa

Sorrento Experience

Fabio Colucci

Club dei 500

Giulio Galano

Presidente Campania Felix

Natalina Astarita

Presidente Ahs