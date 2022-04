Gli operatori turistici al ministro: Sorrento merita uno dei tre Centri di Alta Formazione per l’accoglienza

Realizzare in Penisola Sorrentina uno dei tre Centri di Alta Formazione per l’accoglienza. E’la proposta degli operatori turistici della Penisola sorrentina inviata al ministro Massimo Garavaglia dpo aver appreso che il Governo ha allo studio la creazione di 3 Centri di Alta Formazione per l’accoglienza.

“La storia del Turismo italiano – si legge in una nota – ha sempre avuto in Sorrento una vera e propria eccellenza in termini di ospitalità e ricettività. Sarebbe magnifico se il ministro potesse annunciare ciò in occasione del primo Young Summit Tourism che si terrà proprio a Sorrento a luglio, con la presenza di numerosi ministri del Turismo e sotto i riflettori di tutto il turismo mondiale accesi in quei giorni sul nostro territorio”. Gli operatori della filiera turistica hanno inoltre chiesto “agli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina di dare forza a questa richiesta attraverso un loro intervento presso il ministro Garavaglia”. Tra i firmatari dell’appello si leggo i nomi di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania; Mario Colonna, Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina; Fabio Colucci, Presidente Club dei 500; Giovanni Rosina, Associazione Charter Campania; Vincenzo Ercolano, Presidente Confcommercio Sorrento; Mauro Di Maio, Presidente Nazionale Chiavi d’Oro Faipa; Luigi Galano, Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix; Gianluca Di Carmine, Presidente Confcommercio Piano di Sorrento; Nino Fiorentino, Associazione Guide Sorrento; Salvatore Severi, Presidente Associazione Cuochi Penisola Sorrentina; Annamaria Staiano, Associazione Italiana Housekeeper; Nino Aversa, Associazione Sorrento Coast Experience.