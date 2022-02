Gli operatori turistici di Sorrento al Nautic Sud promuovono la Tre Golfi Sailing Week: Pronti a ripartire

Uno stand al Nauticsud, la rassegna che si apre sabato 12 febbraio alla Mostra d’Oltremare, per promuovere la Penisola Sorrentina e la Tre Golfi Sailing Week, la manifestazione velica internazionale che si svolgerà dal 14 al 21 maggio nel Golfo, con la partecipazione di oltre 150 equipaggi. L’iniziativa è delle associazioni del turismo Aicast Macroaerea, Atex Campania, Associazione Charter Campania e Club dei 500. “Gli appassionati della vela e della nautica che visiteranno gli stand della fiera sicuramente saranno interessati a questa storica manifestazione velica – spiega Sergio Fedele, presidente di Atex Napoli -. Siamo convinti che per eventi di qualità – perdipiù in un territorio fantastico come il nostro – occorre una promozione di qualità”. Mario Colonna, delegato al Turismo di Macroarea Aicast Penisola Sorrentina (l’associazione che ha messo a disposizione lo stand) “ringrazia gli organizzatori del Nautic Sud, l’Aicast, il Circolo del Remo e della Vela Italiano, il Circolo Nautico Marina della Lobra e tutti gli Enti che hanno collaborato all’iniziativa”. “Finalmente abbiamo fatto squadra – afferma – ed è questa la rotta che sempre più dobbiamo seguire nel futuro”

“Abbiamo voluto dare il nostro contributo affinché la stagione turistica del 2022 possa far cancellare il buio degli ultimi due anni causato da una pandemia che ha avuto effetti pesantissimi per l’economia della Penisola Sorrentina – dichiara Fabio Colucci (Club dei 500) -. Essere tutti uniti per promuovere il nostro territorio ed esaltare eventi come questo significa finalmente inaugurare una nuova pagina di marketing territoriale ”

Giovanni Rosina (Associazione Charter Campania) già è proiettato sulla regata di maggio: “Faremo del nostro meglio – dice – per accogliere gli equipaggi, gli addetti ai lavori e i tanti appassionati. Vogliamo lasciare in loro un ricordo incancellabile per una vacanza meravigliosa. Il mare di Sorrento sarà l’assoluto protagonista durante i giorni delle Regate e sapremo farci trovare pronti”. Franco Cappiello, presidente di Aicast Macroarea Penisola Sorrentina, ringrazia “il sindaco di Sorrento e i primi cittadini dei Comuni della Penisola sorrentina per questa straordinaria opportunità per il nostro territorio. Un confronto continuo tra Istituzioni e operatori della filiera turistica sarà determinante per ripartire e per tracciare il futuro del nostro turismo che sarà sicuramente capace di organizzarsi per dare continuità a una tradizione d’accoglienza unica al mondo”.