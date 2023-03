Gli operatori turistici sorrentini: Cara Santanché, le è piaciuto il treno Arlecchino? Ora provi il Pulcinella

Pubblchiamo la lettera aperta inviata da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, l’associazione regionale del turismo extra-alberghiero, ministro Santanche’per una passeggiata sulla Circumvesuviana

Gentile Ministro Santanché

Abbiamo seguito con attenzione il suo viaggio sul Treno Arlecchino, dalla stazione Ostiense di Roma al museo di Pietrarsa per il decennale della Fondazione Fs.

Abbiamo molto apprezzato le parole che Lei ha dedicato al Museo Nazionale Ferroviario, allestito nei locali delle ex Officine di Pietrarsa ,vera icona per la storia delle ferrovie italiane.

Ci ha colpiti una Sua dichiarazione: “I treni hanno saputo unire la nostra nazione”.

Purtroppo c’è un treno che tristemente non riesce in tale compito. Ci riferiamo alla linea Eav che ” dovrebbe ” raggiungere la Penisola Sorrentina. Diciamo ” dovrebbe” perché l’indice di puntualità di questo treno è del 34% ed è destinato a peggiorare ulteriormente nel prossimo triennio! Con il piccolo particolare che si tratta dell’unica linea ferroviaria che attualmente arriva in Penisola Sorrentina , territorio alle prese con una contemporanea accessibilità stradale che lo stesso Presidente della Regione Campania ha definito ” infernale”.

Vorremmo invitarla a fare una passeggiata con noi su questo treno, partendo da Napoli per arrivare a Sorrento.

Sarebbe l’occasione, durante il tragitto, di esporle le reali criticità e le proposte che da tempo facciamo alla Regione Campania ma che rimbalzano contro un muro di gomma.

Inoltre sarebbe l’occasione di chiederLe di intervenire affinché nel Tavolo sulla Accessibilità della Penisola Sorrentina, coordinato dal Prefetto di Napoli, potesse essere presente come riferimento il Ministero dei Trasporti perché è paradossale lasciare la programmazione del futuro di questa linea, decisiva per una località turistica italiana famosa nel mondo , nelle mani di coloro che hanno creato l’attuale inimmaginabile disservizio.

L’aspettiamo evidenziandoLe che potrà arricchire la sua esperienza dal Treno Arlecchino al Treno Pulcinella, perché solo così può essere definito un treno dove sono quotidiani i guasti, i ritardi, le soppressioni, dove si possono verificare deragliamenti,dove è probabile dover scendere e fare alcuni tratti a piedi sui binari,dove ultimamente i sediolini sono letteralmente ” esplosi”.

Purtroppo non sono scherzi di Carnevale ma la reale condizione in cui sono costretti a “tentare” di viaggiare residenti e turisti.

L’ aspettiamo.