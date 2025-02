Gli scienziati odierni della sostenibilità economica sono agganciati allo sfondo della fisica entropica

di Claudio Quintano* Simona Cafieri** e Antonio d’Amaro***

Per semplificare, in breve, il tema dell’entropia e del suo impatto sull’economia – L’obiettivo è rendere il tema comprensibile a tutti, senza entrare in dettagli tecnici troppo complessi.

La mia fortuna personale di aver collaborato nel mondo Universitario con due sommi Maestri, uno della Fisica Economica – Giuseppe Palomba (1908 – 1986) – l’altro della Fisica Cibernetica – Eduardo Caianiello (1921- 1993)

Per semplificare il tema dell’entropia e del suo impatto sull’economia per un pubblico più ampio bisogna toccare d alcuni punti chiave

L’entropia è come una freccia del tempo : si deve Immagina l’entropia come una freccia che va solo in una direzione. Ogni volta che usiamo energia o trasformiamo risorse, una parte di esse si “degrada” e non può essere più utilizzata. È come quando si rompi un bicchiere: non puoi rimetterlo insieme esattamente com’era prima.

Risorse finite : La Terra ha una quantità limitata di risorse utili. A differenza di quello che si pensava in passato, non sono infinite. Ogni volta che produciamo qualcosa, consumiamo un po’ di queste risorse in modo irreversibile.

L’economia tradizionale non considera l’entropia : Gli economisti classici spesso ignorano il problema dell’entropia. Si concentrano sulla crescita economica senza considerare i limiti fisici del pianeta.

Decrescita come soluzione : Per un futuro sostenibile, dobbiamo ridurre il nostro consumo di risorse e la produzione di rifiuti. Questo significa ripensare il nostro modo di vivere e di consumare.

Responsabilità individuale : Ognuno di noi ha un impatto sul pianeta. Le nostre scelte quotidiane contano e possono contribuire a un futuro più equo e sostenibile.

Esempi concreti per illustrare questi concetti, come l’esaurimento delle risorse naturali, l’inquinamento o il cambiamento climatico sono diffusissimi E NON VI SONO ALIBI

* DISAQ, Uniparthenope – prof. emerito di statistica economica

** Primo Ricercatore ISTAT

*** Student at New York University, Stern School of Business – Incoming Investment Banking Leveraged Finance Analyst at SocGen, NY