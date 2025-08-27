Gli Shinhanga, a Roma le opere dei maestri giapponesi che rinnovarono l’antica tradizione della stampa

Gli Shinhanga: il racconto di una rivoluzione nell’arte giapponese ai Musei di San  Salvatore in Lauro. La mostra visitabile a Roma fino al 7 settembre, si concentra sulla storia artistica e  socioculturale del Giappone degli ultimi secoli, un viaggio nelle stampe giapponesi e  nell’iconografia orientale con oltre cento opere originali dei più celebri artisti pionieri  del movimento degli Shinhanga tra cui Itō Shinsui, Kawase Hasui, Hashiguchi Goyō.  Presenti anche le opere provenienti da collezioni private e dalla Japanese Gallery  Kensington di Londra, kimoni, fotografie storiche ed oggetti di arredo. Una rassegna che  immerge il fruitore totalmente nell’atmosfera magica di un Giappone che fonde il  passato con il presente, il vecchio con il nuovo attraverso le testimonianze di  maravigliose stampe che raccontano la società, gli usi, i costumi e le tecniche  raffigurative e creative della “nuova xilografia” nipponica. Nel 1853 infatti, con l’arrivo  delle navi nere del Commodoro Perry ad Uraga, la terra del Sol Levante termina il suo  periodo di isolamento, imposto soprattutto nei secoli dell’era Tokugawa, famiglia che  deteneva lo shogunato nel paese, riaprendosi nuovamente al mondo. Giungono in  questo modo numerosi viaggiatori, mercanti e fotografi dall’occidente: Adolfo Falsari,  Felice Beato, Charles Wirgman sono solo alcuni nomi dei personaggi che plasmeranno  ed influenzeranno le arti visive giapponesi. Beato e Wirgman perfezioneranno insieme  la colorazione delle stampe diffondendo un nuovo stile fotografico, cogliendo  attraverso numerosi scatti geisha, maiko, samurai, paesaggi cristallizzati dalla ciclicità  della natura, scene di vita quotidiana, vivaci quartieri di Tokyo e delle realtà urbane.

L’avvento della modernità raggiunge il Giappone mettendo in crisi le stampe ukiyoe che  raccontavano la società, i costumi ed i piaceri mondani attraverso il loro potere visivo  ed iconografico: moda, teatro, cultura borghese, cortigiane, lottatori di sumo,  personaggi iconici del momento, sbiadiscono e lasciano il posto a nuovi protagonisti delle stampe ispirate alle tecniche dei nuovi viaggiatori sbarcati dall’occidente. Le yokohamae sanciscono l’ultima speranza dello shogunato di mantenere viva la  tradizione delle stampe ukiyoe ma il cambiamento inizia e procede inesorabile. La  rivoluzione artistica attraverso la creazione e la produzione degli shinhanga si impone  con una produzione di massa celebrando la modernità giapponese: vedute  metropolitane, scene di vita quotidiana, colori accesi, scorci urbani e suburbani  notturni, luci artificiali, linee nette e contrasti accentuati, il ruolo della donna cambia  nelle nuove raffigurazioni, essa non è più intrattenimento notturno ma vive  nell’emancipazione dei suoi gesti quotidiani colti nelle nuove immagini della  modernità, i paesaggi diventano focus centrale tra sensibilità moderna e nostalgie di un  mondo che scompare nel progresso. La mostra ideata da Vertigo Syndrome, curata da  Paola Scrolavezza, in collaborazione con Fusako Yoshinaga e con la consulenza  artistica di Eddy Wertheim, si sofferma sugli aspetti centrali della storia delle arti visive  giapponesi esponendo capolavori che aiutano lo spettatore ad immergersi nelle dinamiche storiche, artistiche, sociali e culturali cruciali per l’evoluzione  dell’immaginario iconografico nipponico moderno e contemporaneo.

