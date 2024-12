Gli Skunk Anansie in concerto al BCT Music Festival: l’unica data nel Sud Italia

Il 5 luglio 2025, l’Arena Musa di Benevento diventerà il cuore pulsante del rock internazionale grazie al ritorno degli Skunk Anansie, protagonisti di una serata speciale che inaugurerà il loro tour italiano e rappresenterà l’unica tappa nel Sud Italia del loro “European Tour”.

Con l’inconfondibile voce di Skin, simbolo di grinta e passione, e un repertorio che ha segnato la storia del rock alternativo, gli Skunk Anansie si preparano a regalare al pubblico un concerto travolgente. La band britannica, famosa per la sua energia e le performance dirompenti, porterà sul palco brani leggendari e nuove sonorità, in una miscela che promette di far vibrare le corde dell’anima e incendiare l’atmosfera.

Biglietti in Vendita dal 17 Dicembre

I biglietti saranno disponibili da domani, 17 dicembre, a partire dalle ore 10:00, sulle piattaforme MC2Live.it, Vivaticket.com e presso i punti vendita autorizzati. Un’occasione unica per assicurarsi un posto in un evento che si preannuncia memorabile.

Un Festival che Celebra il Territorio

Il BCT Music Festival, realizzato con il sostegno della Regione Campania, la compartecipazione della Provincia di Benevento e la collaborazione di Sannio Europa, rappresenta una celebrazione della musica e della cultura, con un forte legame con il territorio. La presenza di una band iconica come gli Skunk Anansie sottolinea l’importanza di questo appuntamento per la scena musicale italiana ed europea.

Virgin Radio è la radio ufficiale del tour estivo della band