Gli Smashing Pumpkins chiudono l’11esima ed. di Unaltrofestival

Milano, 28 lug. (askanews) – Si conclude con l’imperdibile live degli Smashing Pumpkins l’undicesima edizione di Unaltrofestival che per il 2025 si è rinnovato abbracciando nuove location per offrire al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente e unica.

Dopo dieci anni di straordinari concerti al Circolo Magnolia di Segrate, la storica venue è stata affiancata quest’anno da due nuovi spazi di Milano: il Carroponte – un luogo iconico a pochi chilometri dal cuore della città – e il Parco della Musica – situato a Segrate e immerso in 70.000 metri quadrati di verde. Questo ampliamento ha rappresentato un passo significativo per Unaltrofestival che ha ospitato quindi un numero maggiore di esibizioni live e che lo conferma come uno degli appuntamenti musicali più importanti e attesi dell’estate italiana.

Unaltrofestival, infatti, si è affermato negli anni come un punto di riferimento imprescindibile per la musica live internazionale in Italia e ha ospitato nomi del calibro di The Lumineers, Tame Impala, MGMT, Hozier, Anna Calvi, Editors e tantissimi altri. Grazie a una selezione artistica sempre attenta alle tendenze globali e alla capacità di portare sul palco alcuni degli artisti più influenti della scena alternativa e contemporanea, con un mix unico di nomi iconici e nuove promesse, il festival continua a essere uno spazio di scoperta, innovazione e connessione tra il pubblico italiano e il meglio della musica internazionale

A rendere questa edizione ancora più speciale, è stata una line up d’eccezione con alcuni tra i più grandi nomi della scena internazionale: Massive Attack, Fontaines d.C., che hanno già registrato il sold out, e the Smashing Pumpkins.

I leggendari The Smashing Pumpkins, capitanati da Billy Corgan, saliranno sul palco del Parco della Musica il 30 luglio, suonando dal vivo i più grandi successi e presentando il nuovo album “Aghori Mhori Mei”, uscito nell’agosto 2024. Nati nei primi anni ’90 sotto l’ardente guida del geniale e carismatico Corgan, hanno saputo sfidare ogni etichetta, attraversando generi e decadi con una capacità camaleontica che poche band possono vantare. Dai suoni distorti e sognanti di capolavori come “Siamese Dream” (1993) fino all’epica sinfonia di “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995), la band ha creato un universo sonoro unico: un mix travolgente di grunge, shoegaze, heavy metal, psichedelia e orchestrazioni maestose. In un’epoca dove il rock sembrava già definito, i Pumpkins hanno scompaginato le regole, diventando simboli di innovazione @Parco Della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci Segrate (MI) Biglietti: Ticketmaster – Ticketone – Vivaticket

Con un’offerta musicale sempre più variegata e una proposta artistica che punta sulla qualità e sull’innovazione, Unaltrofestival continua a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, consolidando il suo ruolo di riferimento per gli amanti della musica dal vivo.