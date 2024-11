Gli Stati Uniti al voto, Washington blindata dice no alla violenza

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il grande giorno è arrivato. L’America in queste ore sta votando il suo prossimo presidente. Per garantire la sicurezza la città di Washington è blindata e sulle facciate dei palazzi sono state installate delle protezioni, mentre per strada sono stati schierati 300 agenti di polizia in più rispetto a quelli già presenti. C’è il rischio che eventuali manifestazioni possano trasformarsi in scontri violenti e questa volta la capitale degli Stati Uniti non vuole farsi trovare impreparata così come avvenuto con l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. In occasione dell’Election day proprio intorno al Campidoglio sono state installate delle recinzioni protettive, così come avvenuto alla Casa Bianca e intorno alla residenza della vicepresidente Kamala Harris. E intanto tra gli americani che si dirigono alle urne regna la paura.

