Gli strani comportamenti della mente umana

Un detto della cultura popolare ispanica vuole che se uno si avventura a allevare corvi, deve mettere in conto che quei pennuti, una volta in grado di volare, non si faranno alcuno scrupolo di beccare loro gli occhi. Così è probabile che molte persone, non solo in Italia, abbiano dato al comportamento del “ricercatore Zaky” una ripassata critica, con serenità di spirito nonchè con giustificato rammarico. Per essere più realisti del re, si può azzardare certamente che più di uno si sia chiesto se il caso meriti tanta attenzione politica e dei media. Aggiungendo in prosieguo che, con buona probabilità “italiani brava gente”, messo in discussione dall’ ex Premier, il Professor Mario Draghi, possa far confondere fischi con fiaschi. Tanto riporta alla mente un detto tipico e caro alla cultura contadina: ” se ti accorgi che il terreno non è duro, zappa più profondo che puoì”. Il mix della mancanza di un minimo di sensibilità, unito a una catechizzazione assoluta da forme culturali di miopia estrema, nutrono e incoraggiano le scelte del genere di quelle compiute dalla etoile del Nilo. Detto con la crudezza che la situazione impone, la “vittima del sistema”, fino a qualche giorno prima della grazia, si sarebbe appellato anche a una setta satanica pur di uscire da dietro le sbarre. Appena è ritornato libero ha voltato le spalle, peraltro con clamore, a quanti si sono fatti in quattro per riportarlo in libertà. Zaky ha dimostrato senza lasciare ombra di dubbio che certe costruzioni ideologiche affondano su principi che sono tutt’altra cosa rispetto a quelli legati alla democrazia e alla libertà. E sarà bene non dare altro combustibile alla fornace dell’argomento per non accrescere ancor più l’ immeritata attenzione che la vicenda ha generato. Può essere utile fare un’ audace considerazione a colpi d’ ascia sull’ atteggiamento dell’ informazione di ogni genere che la stessa, precedentemente, assumeva di questi tempi. Forte la calura, piuttosto piatto il panorama di notizie, spesso al cittadino che voleva sentirsi partecipe di quanto accadeva nel mondo non restava che attendere che succedesse qualcosa di eclatante in modo che la sua notizia diventasse argomento sul quale ritornare più volte. Allo stato non mancano argomenti che possano essere presi come spunti di riflessione, probabilmente molto più meritevoli di quanto appena scritto. In effetti al momento non c’è necessità di stabilire a chi spetti il primato tra forma e sostanza, anche perchè, insieme, le due si accrescono a vicenda. Può essere utile soffermarsi su un argomento ancor più truculento e condito da quanto ha detto Putin per il tramite di uno dei suoi servi sciocchi, precisamente di quello che non sa più, se mai l’ avesse saputo prima, il significato dell’aggettivo sobrio. Si tratta del portavoce del Cremlino Peskov, che ha proseguito il discorso del mancato rinnovo dell’accordo sulla libera circolazione delle navi granaie che salpano da Odessa, perché esse saranno considerate alla stregua di natanti da guerra e quindi suscettibili di essere abbordate dalla flotta russa senza nessun preavviso. Così presentata, la situazione ha molti punti di contatto con gli agguati dei briganti, che non avevano altro motivo per comportarsi in tal modo se non il proprio tornaconto personale. Quanto appena descritto dimostra che c’è ben altro di cui occuparsi andando verso la stagione fredda. Converrà predisporsi per tempo, non volendo arrivare impreparati.