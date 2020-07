Gli studenti di Unisannio per gli imprenditori: via al laboratorio online. Il ciclo di seminari compie 10 anni

Nonostante le difficoltà della situazione contingente – e grazie all’impegno e alla passione degli studenti di Economia e management dell’Università del Sannio (Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi) alle prese con il corso di Storia dell’impresa – anche quest’anno si terrà il ciclo di seminari “Gli studenti per gli imprenditori: un laboratorio nel Sannio”, sotto la responsabilità scientifica della docente Vittoria Ferrandino. Il decennale del ciclo di seminari coincide con un momento particolarmente significativo per studenti ed imprenditori, impegnati nel ritorno ad una normalità da tutti auspicata. “Il seminario – si legge nella nota diffusa da Unisannio – si svolge mercoledì 22 luglio, in diretta streaming sul canale youtube Unisannio, grazie alla preziosa collaborazione dell’ingegnere Rosario Altieri, coordinatore dell’Area Risorse e Sistemi IT-Unisannio, rendendo possibile l’incontro dei nostri studenti con imprenditori che hanno voluto dare la loro disponibilità nonostante i numerosi impegni”. “Mai tema poteva essere più opportuno come quello scelto dagli studenti quest’anno: Logica d’impresa e politiche sociali in un’area interna del Mezzogiorno d’Italia. La reciprocità tra imprenditori e lavoratori nella ricerca della “felicità” – continua la nota -. Uno scambio di “obbligazioni reciproche”, nuove e originali, nel mondo imprenditoriale, appare quanto mai necessario. Citando l’economista inglese Paul Collier, nell’etica si può ritrovare la cura per l’ansia o meglio per “le ansie”. L’uomo non può essere soltanto quell’aggregato di pulsioni primitive guidate dall’interesse individuale che l’utilitarismo ha accreditato e il neoliberismo ha enfatizzato, perché è evidente che l’effetto Covid-19 non fa che amplificare proprio i paradossi e le ansie che soltanto la solidarietà e l’empatia possono eliminare… un po’ sull’esempio di Bill Gates nel suo discorso sull’ottimismo agli studenti di Stanford! Ecco spiegato il tema del seminario, un tema in cui gli imprenditori che parteciperanno all’iniziativa hanno dimostrato ampiamente di credere, come dimostrano i rapporti instaurati con i lavoratori e come ci spiegheranno gli studenti del nostro Ateneo e gli studiosi che interverranno”.

L’incontro inizierà alle 9,30 con i saluti istituzionali di Gerardo Canfora, Rettore Università degli Studi del Sannio; Massimo Squillante, Direttore del Dipartimento Demm (Corso di laurea in Economia e Management); Paola Saracini, presidente del Corso ; Mario Taccolini, presidente della Società Italiana degli Storici Economici (Sise); Marco Doria, presidente dell’Associazione Studi Storici sull’Impresa (Assi).

PROGRAMMA

Prima sessione

Nella prima sessione dei lavori, moderata dal giornalista Alfonso Ruffo, saranno presentate le seguenti aziende:

MANGIMI LIVERINI Spa (intervento di Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento) dagli studenti Cammarota Antonella, De Girolamo Angelo, Di Modica Antonio, Graziano Scocca, Grieco Luigi, Inverso Carmine, Maio Antonio, Marcarelli Antonio

STREGA ALBERTI BENEVENTO Spa (intervento di Giuseppe D’Avino, amministratore delegato) dagli studenti De Matteo Cristiana, D’Onofrio Roberta, Esposito Antonella Jennifer, Uzzo Marianna

RUMMO Spa (intervento di Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato) dai collaboratori della cattedra, Camuso Vincenzo, D’Elia Michele

OLIO BASSO – BASSO FEDELE E FIGLI Srl (intervento di Sabino Basso, amministratore unico) dagli studenti Politano Sofia, Santoro Natalia, Visciglio Carmen

IMPRESA MINIERI Spa (intervento di Costanzo Jannotti Pecci, amministratore delegato) dagli studenti Corea Martina Maria, Flore Giada, Pirozzi Pia Nicoletta, Zampelli Marco

La tavola rotonda

Seguirà la tavola rotonda con la partecipazione dei docenti Gilda Antonelli, Vincenza Esposito (Organizzazione aziendale, Università degli Studi del Sannio); Alessandro Gargiulo (Teologia, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sez. S. Tommaso); Olimpia Meglio (Management, Università degli Studi del Sannio); Guido Tortorella Esposito, Carmen Vita (Storia del pensiero economico, Università degli Studi del Sannio).

Seconda sessione

La seconda sessione, moderata dal giornalista Franco Buononato, inizierà alle 15,30 e sarà introdotta dai docenti Arturo Capasso, Matteo Rossi (Economia e gestione delle imprese, Università degli Studi del Sannio); Giuseppe Coco (Economia politica, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Bari); Amedeo Lepore (Storia economica, Università della Campania “L. Vanvitelli”); Francesco Vespasiano (Sociologia economica, Università degli Studi del Sannio). Seguirà la presentazione delle seguenti aziende:

DE MATTEIS AGROALIMENTARE Spa (intervento di Marco De Matteis, amministratore delegato) dagli studenti Abbatiello Pietrantonio, Del Priore Michela, Gimmelli Anna, Lecce Lucia

MASTROBERARDINO Spa (intervento di Piero Mastroberardino, presidente) dagli studenti Aquino Francesca, Pucci Massimiliano, Valente Gerardo, Vitale Antonio

VOIELLO (intervento di Bruno Fiorenza, Plant HR Manager, Barilla group) dalla collaboratrice della cattedra, Valentina Sgro

PASTIFICIO CUOMO (intervento di Amelia Cuomo) dagli studenti Altieri Francesca, Petrillo Romilda

PROSCIUTTIFICIO CIARCIA (intervento di Vittorio Ciarcia) dagli studenti Belmonte Angelo, Chianca Giuseppe, Viscione Carlo

GAY ODIN (intervento di Marisa Del Vecchio Maglietta) dalla collaboratrice della cattedra, Iacobaccio Marilena

CAMPANE MARINELLI – PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (intervento di Armando Marinelli) dagli studenti Minichiello Ilaria, Lo Conte Simona, Ucar Andrea.

Concluderà i lavori Vittoria Ferrandino (Storia economica e Storia dell’impresa, Università degli Studi del Sannio).

