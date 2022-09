Gli tolgono le iniziali della nonna dalla divisa, principe Harry infuriato

Si aggiunge un nuovo capitolo alla ‘soap opera’ della partecipazione del principe Harry al lutto della nonna, la regina Elisabetta II. Alla divisa del principe, che era stato autorizzato a indossare l’uniforme militare per la veglia dinanzi alla bara della regina, sabato sera mancava un elemento chiave: la cifra con l’acronimo del nome della nonna, ER. Le iniziali stanno per Elizabeth Regina, dove il termine ‘queen’ è ignorato a favore del più aulico latino. Ebbene, secondo The Times, Harry ha addirittura preso in considerazione l’idea di indossare un abito da mattina quando ha notato l’assenza della cifra dalla spallina della sua divisa, per evitare “l’umiliazione”: “Ha il cuore in fratumi. Rimuovere le iniziali di sua nonna è stato davvero voluto”, ha raccontato una fonte. Harry – privato dei titoli militari dopo aver lasciato il servizio come membro attivo della Famiglia reale- ha sempre indossato abiti da mattina negli eventi ufficiali del lutto, tranne ieri sera; una concessione voluta proprio dal padre, re Carlo III, che gli ha permesso di indossare l’uniforme militare. Le iniziali, di solito con il “II” in mezzo (a indicare Elisabetta II), si trovano spesso sui francobolli e le cassette postali nel Regno Unito, e anche sulle uniformi regali delle guardie Beefeater alla Torre di Londra.