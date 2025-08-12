Gli ucraini sono scettici sui prossimi colloqui tra Trump e Putin

“Dopo tanti colloqui, non ci sono stati risultati degni di nota”

Kiev, 12 ago. (askanews) – Mentre il presidente russo Vladimir Putin si prepara a incontrare venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molti ucraini esprimono profondo scetticismo sui colloqui, affermando di non aspettarsi alcun cambiamento reale – e nessuna pace – dall’incontro. “Non credo che dovremmo aspettarci nulla da loro”, ha affermato Oleksiy Vadovychenko, un produttore televisivo trentottenne di Kiev. “Ci sono già stati più che sufficienti colloqui, e non una volta si sono ottenuti risultati degni di nota”.