Gli Usa mettono veto a risoluzione Onu per un cessate il fuoco a Gaza

Nazioni Unite (New York), 20 feb. (askanews) – La risoluzione presentata dall’Algeria al Consiglio di sicurezza Onu per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza non è stata adottata per il veto posto dagli Stati Uniti. Il testo ha ottenuto 13 voti a favore. Il Regno Unito si è astenuto, gli Stati Uniti hanno posto il veto.Nel suo intervento prima del voto, l’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield ha ricordato l’impegno degli Stati Uniti per arrivare a un accordo sugli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza, affermando che “qualsiasi azione adottata da questo Consiglio dovrebbe aiutare e non ostacolare questi delicati negoziati in corso”.”Chiedere un cessate il fuoco immediato e incondizionato cessate il fuoco, senza un accordo che chiede ad Hamas il rilascio degli ostaggi, non porterà a una pace duratura – ha spiegato – potrebbe anzi prolungare le ostilità tra Hamas e Israele, la detenzione degli ostaggi e le sofferenze dei palestinesi”. Per questo motivo, ha aggiunto, “questo non è il momento per questa risoluzione, che mette a repentaglio questi sforzi”.L’ambasciatrice ha quindi aggiunto che gli Stati Uniti hanno messo a punto una diversa risoluzione per “un cessate il fuoco temporaneo non appena praticabile, basato sulla formula secondo cui tutti gli ostaggi devono essere rilasciati”.