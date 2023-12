Gli Usa non alzano i tassi, l’Europa brinda

Ieri è iniziato il Consiglio d’ Europa che continuerà anche oggi. Gli argomenti che saranno affrontati, formalmente e informalmente, sono diversi e di particolare importanza. Si può provare a dividerli in due serie e da ciascuna di esse estrarre un campione dei temi che abbisognano di essere risolti con maggiore impellenza. Sono gli stessi, quelli scelti, che maggiormente stimolano la voglia di saperne di più di chiunque abbia interesse a comprendere come stanno andando le vicende della UE e del Bel Paese. In tal modo gli interessati possono partecipare, almeno con la mente, a ciò che accade a Roma, a Bruxelles e a Washington. La scelta di quelle tre capitali non è limitante, perché, probabilmente, sono esse le città che accentrano Ie decisioni sulle attuali problematiche salienti, oltre alle guerre che si stanno combattendo al momento. Quelle stesse città attualmente possono toccare più da vicino i problemi delle aree geopolitiche del mondo che fanno riferimento a esse stesse. Con tale animo è possibile predisporsi a affrontare due argomenti più uno, estratti non a caso, dalla divisione ipotizzata innanzi. Nello specifico, il primo problema che merita particolare attenzione è la revisione, a cui dovrebbe seguire una pronta ripresa del funzionamento, del Patto di Stabilità. Opportunamente riveduto e corretto, non fosse altro che per adeguarlo alle nuove esigenze dei singoli stati, sopravvenute negli ultimi sconvolgenti anni, quel Piano prima riprenderà a essere operativo e meglio sarà, anche se non per tutti. Volendo tentare di fare una sintesi, seppure con l’ascia, di ciò che comporterà la reintroduzione di quel vincolo, potrebbe essere sufficiente una sola considerazione. Il perno principale intorno a cui esso ruota è la riduzione del debito pubblico entro i limiti fissati a Bruxelles per ciascun paese della UE. Di conseguenza saranno quelli che devono restituire di più a subirne il peso con maggiore sacrificio. L’ Italia è tra questi e sarebbe già un risultato accettabile se quel Patto rinnovato contenesse la possibilità di modulare il tempo di rientro caso per caso. Il secondo argomento che sta tenendo Bruxelles sui carboni ardenti è il (falso) problema della finora mancata adesione di Roma al MES. Tale strumento dovrebbe avere la funzione di ultima Thule prima di andare in completa debacle, per quello o quegli Stati della UE che hanno subito incidenti di percorsorso straordinari. Intendendo con ciò quelli non risolvibili facilmente e solo con le proprie forze finanziarie. Qualsiasi preclusione a adottare l’approvazione di tale strumento risulta pretestuosa e è in contrasto con uno dei fondamenti della UE, lo spirito mutualistico. Peraltro non imporrà ai sottoscrittori di servirsene, ma di usarlo a propria discrezione. Pertanto la mancata sottoscrizione dello stesso da parte italiana comprometterebbe gli equilibri della Casa Comune, facendo trasparire tra l’altro una scarsa coesione sul tema da parte delle forze politiche del Paese. La stessa potrebbe essere interpretata in diversi modi, tutti comunque negativi. Ultima disfunzione, solo per ordine di elencazione, è la constatazione che l’unica adesione mancante al MES è quella dell’Italia. L’ augurio é che, almeno di massima e seppure informale, un accordo da raggiungere in seno al Consiglio d’Europa possa riuscire a venir fuori. È di mercoledì un’altra notizia, questa volta proveniente da Oltreoceano, che vorrebbe trasmettere positività, con risultati decisamente tiepidi. Quel giorno a Washington, per la terza seduta consecutiva, la FED, l’autorità monetaria degli USA, ha lasciato invariato il tasso del dollaro, e è la terza volta consecutiva che il Presidente Powell conferma tale comportamento. Appresa la notizia, al dopolavoro i presenti hanno cominciato a brindare con le bottiglie di birra contenti come non mai. Hanno giustificato tale loro comportamento asserendo di essere certi, così come poi ieri è avvenuto che la Signora Banchiera che sta a Bruxelles, la Presidente della BCE Lagarde, si sarebbe adeguata a quel comportamento, come più volte è accaduto in passato. Così, per la seconda volta consecutiva, la Banca Centrale europea è riuscita a non caricare di altri costi i cittadini della UE. Per gli italiani in particolare, una tregua del genere è da considerare una boccata di ossigeno particolarmente necessaria. È oramai nota la situazione che chi aveva contratto un mutuo quando i tassi erano a zero o quasi, ora fa una fatica enorme per pagarne le rate. Un’analisi attendibile portata a termine lo scorso mese da parte di agenzie qualificate, evidenzia che due famiglie su tre non riescono a onorare il loro debito. Che gli investimenti nel Paese siano in calo è un dato di fatto, confermato da Confindustria e altre organizzazioni di categoria. La notizia pervenuta da Oltreoceano è stata quindi di sollievo anche per gli italiani, anche se compressa dalla comunicazione del Presidente Powell. Le limitazioni agganciate a quei programmi di politica monetaria contengono condizioni di difficile interpretazione autentica. Si tratta dell’uso da parte di Powell del condizionale a ogni piè sospinto che, oltre alla annunciata fine del rialzo del costo del dollaro, ha fatto brillare nel buio per il 2024 tre riduzioni di tale costo, per un totale di 0,75 punti base. A quel punto il dollaro costerebbe quanto l’euro e ciò comporterebbe uno svantaggio competitivo dell’export dall’Eurozona. Ciò che condiziona molto questo preludio a un inversione di tendenza prossima ventura è la circostanza che, con tutti i paletti che ha messo il Presidente della FED, è molto impegnativo credere che talune limitazioni restino solo timori astratti, paventati per mera prudenza. Questa fine d’anno sarà di grande impegno per chi tiene in mano le sorti del mondo. Chissà che un passo indietro da parte di tutti quanti sono coinvolti nelle grandi questioni accennate non possa fornire elementi di soluzione utili alla causa. Meglio per tutti portare a casa risultati positivi, anche se sminuiti di quanto occorre perché tutti siano d’accordo, che non proseguire a impuntarsi su ipotesi preconcette e difficili dal poter essere concretate.