Gli Usa sequestrano petroliera nei Caraibi e postano video su X

“Veronica” sfidava il blocco sul petrolio venezuelano

Roma, 15 gen. (askanews) – Le forze armate statunitensi hanno pubblicato un video su X che mostrerebbe il sequestro di un’altra petroliera soggetta a sanzioni nei Caraibi, nell’ambito della campagna statunitense per fare pressione sul Venezuela e sulle sue esportazioni di petrolio. Gli Stati Uniti hanno confermato di aver sequestrato “senza incidenti la petroliera Veronica”, dopo che funzionari Usa avevano anticipato alla Reuters l’operazione, affermando che stava violando “il blocco stabilito dal presidente Trump per le navi sanzionate nei Caraibi”.In una nota diffusa dal Comando Sud degli Usa, che ha diffuso anche il video dell’incursione, si precisa che l’operazione, condotta prima dell’alba, ha visto impegnati marines e marinai della Joint Task Force Southern Spear, partiti dalla USS Gerald R. Ford. “L’unico petrolio che uscirà dal Venezuela sarà quello coordinato in modo appropriato e legale – si sottolinea nella nota – il dipartimento per la Guerra, in coordinamento con i partner interagenzia, difenderà la nostra patria ponendo fine alle attività illecite e ripristinando la sicurezza nell’emisfero occidentale”. Questa sarebbe la sesta petroliera sequestrata.