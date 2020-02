Gli Usa vogliono investire in Grecia, diplomazia al lavoro

Gli abitanti di Kavala, nella Grecia settentrionale, sono sempre più preoccupati dalle visite sempre più frequenti, di rappresentanti ufficiali del governo e dell’amministrazione americana nella regione. Al termine del consiglio comunale, il partito Coalizione popolare si è rivolto al sindaco, rivendicando spiegazioni e chiedendo di informare la popolazione circa gli scopi dei contatti con gli americani in corso. Preoccupazioni e dibattiti si ampliano a Kavala dopo la visita nella scorsa settimana del console generale degli Usa Gregory W. Pfleger, del consigliere finanziario dell’Ambasciata degli USA Chip Laitinen e del direttore della U.S. International Development Finance Corporation Caleb Mc Carry. I tre americani, secondo i media locali, hanno incontrato il sindaco della città Theodoros Mouriadis e i rappresentanti del Comitato organizzativo del porto della città con uno scopo di discutere la possibilità di investire nella regione. Secondo il consigliere comunale, rappresentante del partito “Coalizione popolare Christos Potolias, gli americani dopo aver ottenuto Alessandropoli, per motivi geopolitici, vorrebbero avere a disposizione anche Kavala. In primis, per l’assistenza alle operazioni della NATO e il dispiegamento delle forze dell’Alleanza nella regione. Oltre al fatto che sono stati scoperti depositi offshore del gas naturale nella regione, è importante anche il fatto che Kavala ha uno sbocco sul mare e un porto attraverso il quale è possibile controllare il flusso di merci nei Balcani.