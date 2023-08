Glion Institute, concorso di career-coaching per settore lusso

(Adnkronos) – Il Glion Institute of Higher Education ha lanciato una nuova iniziativa che offrirà agli studenti iscritti al master in International Hospitality Business, per l’anno 2023-24, un’opportunità per lavorare con tre dei brand più prestigiosi del mondo.

The Talent Connection è un concorso di career-coaching unico nel suo genere, disponibile esclusivamente per i candidati che si iscriveranno al master in International Hospitality Business di Glion, disponibile nei campus nel Regno Unito o in Svizzera. Il concorso offre la possibilità di ottenere un coaching e una guida da parte di partner in tre settori chiave: Four Seasons Hotels and Resorts (ospitalità di lusso); Cushman & Wakefield (servizi immobiliari finanziari); e lo specialista di orologi usati Watchfinder & Co., parte del Gruppo Richemont (commercio al dettaglio di beni lusso).

Tutti i partecipanti che si iscriveranno al master in International Hospitality Business entro la fine di agosto 2023 saranno invitati a delineare strategie di business case basate su sfide reali affrontate dal partner selezionato nel modulo di iscrizione. Diciotto partecipanti saranno poi selezionati per presentare il loro business case a una giuria di esperti di Glion e di rappresentanti delle aziende partner il 22 settembre. Le due migliori strategie di business case per ciascun partner saranno selezionate come vincitrici.

I candidati prescelti saranno supportati dal loro partner dall’inizio del percorso per il raggiungimento di una carriera di successo dopo la laurea. Da ottobre 2023 a giugno 2024, i candidati beneficeranno di quattro sessioni di coaching da parte di dirigenti senior, di una visita all’azienda partner in una sede europea e di un coaching specifico in vista dei colloqui di lavoro.

“Il programma di questo master è stato concepito per accelerare le carriere di leadership nei settori dell’ospitalità, del lusso, dei servizi finanziari e in qualsiasi altro settore in cui l’esperienza del cliente è la chiave del successo”, ha spiegato Pretima Farrant, direttore del master in International Hospitality Business di Glion Institute of Higher Education. “Stiamo invitando i candidati più talentuosi e ambiziosi iscritti per settembre 2023 a partecipare al concorso ‘The Talent Connection’. I candidati prescelti lavoreranno con Four Seasons Hotels and Resorts, Cushman & Wakefield e Watchfinder & Co per portare le loro capacità professionali, le loro competenze e il loro cv ai massimi livelli. Come ulteriore incentivo, tutti e sei i vincitori riceveranno un significativo premio di merito da utilizzare per le tasse scolastiche del master”, ha aggiunto.

Louisa Birch, Area director, Corporate People and Culture Emea di Four Seasons Hotels and Resorts, ha dichiarato: “‘The Talent Connection’ è una piattaforma unica per gli studenti di Glion iscritti al master in International Hospitality Business, i quali avranno la possibilità di collaborare con Four Seasons già durante gli studi. È un’opportunità per entrare in contatto con i nostri senior leader, per essere seguiti e per ricevere coaching di carriera. Vogliamo far salire a bordo gli studenti di Glion, offrire loro un percorso di orientamento e condividere con loro la nostra cultura incentrata sulle persone e sull’assistenza e, idealmente, offrire loro la possibilità di entrare a far parte di Four Seasons una volta laureati”.

Borivoj Vokrinek, Strategic Advisory & Head of Hospitality Research Emea di Cushman & Wakefield, ha commentato: “Gli studenti di Glion dovrebbero partecipare e candidarsi al concorso ‘The Talent Connection’. Si tratta di una selezione dei ‘migliori tra i migliori’ che avranno l’opportunità unica di essere seguiti per un anno da un dirigente di alto livello della nostra azienda. Non sarà facile, ma le ricompense ne valgono la pena”.

Mathieu Girard, Country Manager Switzerland di Watchfinder & Co, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con Glion per The Talent Connection e non vediamo l’ora di vivere un momento emozionante sia per gli studenti e per noi stessi”.

Per candidarsi a ‘The Talent Connection’, si puòvisitare il sito https://brochure.glion.edu/glion-talent-connection/ alla voce ‘Start Your Journey’.