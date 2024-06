Global Compact, Graded aderisce al Manifesto “Imprese per le persone e la Società”

Graded Spa ha firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, il testo rivolto alle aziende e redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo.

Con l’adesione al Manifesto, Graded Spa si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione Sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera.

“L’adesione al Manifesto rappresenta per Graded l’ennesima tappa di un percorso virtuoso avviato dalla Società fin dalla sua fondazione – spiega l’amministratore delegato Vito Grassi – orientando ogni singola decisione strategica – dalle scelte produttive alle attività di ricerca e sviluppo – alla valorizzazione delle diversità, alla tutela della gender equality, alla promozione e incentivazione della creatività dei giovani, alla formazione continua, alla creazione di benessere per la collettività e il territorio in cui operiamo. La sostenibilità non è solo uno dei punti di forza del nostro core business, ma anche un’occasione per generare valore condiviso per tutti gli stakeholder. Per Graded – conclude Grassi – la responsabilità sociale d’impresa gioca un ruolo fondamentale lungo l’intera catena del valore perché i benefici di una value chain sostenibile si diffondono a tutta l’azienda. Ed è per questa ragione che la consideriamo come una leva di business capace di mitigare i rischi e cogliere nuove opportunità̀ di mercato”.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Con più di 20.000 aziende e oltre 3.500 firmatari non profit con sede in 167 paesi e 62 reti locali, l’UN Global Compact è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo.

Il Global Compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l’UN Global Compact Network Italia (UNGCN Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. Il Network italiano opera anzitutto per promuovere l’UN Global Compact ed i suoi Dieci Principi attraverso il dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche di sostenibilità. È, altresì, impegnato nell’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Oltre 600 imprese ed organizzazioni non profit italiane partecipano all’UN Global Compact.

(Il Manifesto è disponibile qui)