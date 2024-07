Global Gateway e Piano Mattei, rotta verso Sud: focus di Merita e Mef nella sede di Unioncamere a Roma

Rotta verso Sud, Global Gateway e Piano Mattei: è il titolo del convegno di Fondazione Merita e Matching Energies Foundation realizzato in collaborazione con Unioncamere in programma domani, martedì 2 luglio, a partire dalle 10 nella sede Unioncamere, in Piazza Sallustio 21, Roma.

L’appuntamento, dedicato alle prospettive aperte dal Global Gateway, il nuovo piano di investimenti europei per lo sviluppo delle infrastrutture tangibili e intangibili nei Paesi meno sviluppati, e dal Piano Mattei, il programma strategico lanciato dal Governo italiano per per sviluppare la cooperazione tra l’Italia e gli Stati africani:, vedrà la partecipazione, tra gli altri, del viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, interverrà in apertura con un indirizzo di saluto.

Il programma