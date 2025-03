Global money week: finanza digitale e rischi, a Salerno gli studenti incontrano esperti Finetica e Rotary

Si è concluso con successo l’incontro sul tema “Educare alla Finanza Etica per avviare processi di adozione sociale delle vulnerabilità finanziarie”, organizzato da Finetica Ets in collaborazione con il Distretto Rotary 2101 e la Conferenza Episcopale Campana, nell’ambito della Global Money Week (GMW). L’evento, ospitato giovedì presso il salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, sede della Provincia, ha visto una significativa partecipazione di studenti provenienti da diversi istituti dell’intero comprensorio.

L’iniziativa ha messo in evidenza l’importanza dell’educazione finanziaria come strumento di prevenzione contro le insidie del gioco d’azzardo e della ludopatia, problematiche in crescita tra i giovani. L’incontro ha offerto un’importante occasione di confronto sulle sfide poste dalla finanza digitale e sui rischi derivanti da un utilizzo non consapevole del denaro, con un focus particolare sul fenomeno dei “Finfluencer” e sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari online.

Durante l’evento, sono stati illustrati i risultati del percorso formativo che ha coinvolto seicento studenti delle scuole superiori, fornendo loro strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni economiche e per difendersi da proposte finanziarie ingannevoli diffuse attraverso il web.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il progetto “Adozione sociale vittime usura e soggetti a rischio usura”, finanziato a Finetica nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021/2027. L’iniziativa si propone di offrire assistenza e supporto a famiglie e microimprese in condizioni di sovraindebitamento e vulnerabilità economica, attraverso strumenti di microfinanza e percorsi di educazione finanziaria mirati.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, tra cui Franco Annunziata, responsabile di Finetica Ets Salerno; Alfonso Truono, presidente della Commissione Educazione finanziaria del Distretto Rotary 2101; e Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets. Presenti anche i Rotary Club Battipaglia e Vallo della Lucania, insieme all’IIS Besta Gloriosi di Battipaglia e al Liceo Classico Parmenide di Vallo della Lucania.

La Global Money Week si conferma così un’importante occasione per sensibilizzare le nuove generazioni su temi di grande rilevanza sociale, contribuendo alla diffusione di buone pratiche e modelli sostenibili di gestione economica.