Global risks report 2026: preoccupa nel breve termine la situazione geo-economica

di Ivan Manzo, Redazione sito AsviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 14 gennaio 2026.

L’incertezza domina lo scenario globale. Secondo il Global risks perception survey (Grps), che raccoglie le valutazioni di circa 1300 esperti ed esperte a livello internazionale, il mondo si muove in una fase storica attraversata da profonde trasformazioni geostrategiche, climatiche, tecnologiche e demografiche. In questo contesto, il 50% degli intervistati e delle intervistate prevede prospettive turbolente nei prossimi due anni, una quota che sale al 57% guardando all’orizzonte dei prossimi 10 anni.

È quanto emerge dal nuovo Global risks report, lo studio del World economic forum (Wef) giunto alla 21esima edizione, che propone un’analisi sistemica delle principali minacce destinate a plasmare il futuro del pianeta. L’analisi si articola su tre orizzonti temporali: le criticità del 2026, i rischi con maggiore probabilità di manifestarsi nel medio periodo, cioè nei prossimi due anni, e le minacce strutturali che potrebbero intensificarsi nel corso del prossimo decennio.

Il multilateralismo ha “crepe sempre più evidenti”

Per quanto riguarda il 2026, la situazione geo-economica – indicata nello studio come “confronto geo-economico” – preoccupa sempre di più gli intervistati, basti pensare che questo tipo di rischio passa dalla terza posizione occupata lo scorso anno alla prima. Il perché è così spiegato nel report: “il sistema multilaterale mostra crepe sempre più evidenti. L’erosione della fiducia, il progressivo indebolimento della trasparenza e del rispetto dello stato di diritto, insieme alla crescita del protezionismo, stanno mettendo sotto pressione relazioni internazionali consolidate, scambi commerciali e flussi di investimento, alimentando al tempo stesso una maggiore propensione al conflitto”.

I maggiori rischi per i prossimi due e per i prossimi 10 anni

La centralità del confronto geoeconomico nel panorama dei rischi globali non si limita al 2026: gli intervistati e le intervistate lo indicano come il rischio principale anche nell’orizzonte temporale di due anni, con un aumento di otto posizioni rispetto allo scorso anno. Di conseguenza aumenta anche la percezione sui rischi economici, un tema che appena un anno fa veniva considerato molto meno. Crisi economica e inflazione salgono infatti entrambi di otto posizioni, trovandosi ora ai piedi della classifica dei 10 maggiori rischi di breve termine (rispettivamente all’11esima e alla 21esima posizione).

Come illustrato dalla figura 3, disinformazione e misinformazione (diffusione di notizie false in modo involontario), l’anno scorso al primo posto, resta un gravoso problema da affrontare. Secondo il Wef, le pratiche di disinformazione e di manipolazione dell’informazione sono sempre più diffuse, e ciò contribuisce ad ampliare le disuguaglianze e le distanze sociali. Disuguaglianza che è stata indicata dagli intervistati come il rischio globale più interconnesso per il secondo anno consecutivo.

Guardando all’orizzonte dei prossimi dieci anni, gli eventi meteorologici estremi si confermano come la principale minaccia di lungo periodo, comparendo però anche tra i rischi più immediati, al quarto posto nel breve termine. La portata dei rischi ambientali, tuttavia, va ben oltre l’intensificarsi dei fenomeni meteo estremi. La perdita di biodiversità, il collasso degli ecosistemi e le alterazioni critiche del funzionamento del “sistema Terra” emergono come minacce strutturali di lungo periodo, con ricadute profonde sulla stabilità economica e sociale a livello globale.

Tra i rischi in più rapida ascesa spiccano infine gli effetti negativi dell’intelligenza artificiale, che registrano il maggiore balzo in classifica: dal 30esimo posto nelle prospettive di breve termine del 2025 al quinto posto in quelle a 10 anni di quest’anno. In sostanza, nel prossimo decennio lo sviluppo e la diffusione dell’AI potrebbero incidere in modo significativo sui mercati del lavoro, sugli equilibri sociali e sulla sicurezza globale.