Global Start Up Program, seconda edizione: accelerazione all’estero per 150 imprese

Aperte le candidature per la seconda edizione del Global Start Up Program, un percorso di accelerazione all’estero riservato ad un massimo di 150 startup innovative italiane che lavorano per lo sviluppo d’innovazioni di prodotti o di servizi e che intendano rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati.

Il Global Start Up Program offre ai partecipanti la possibilità di usufruire di un percorso di sviluppo attraverso il coinvolgimento di acceleratori internazionali, selezionati dall’Agenzia Ice, che ospiteranno le startup selezionate per un periodo della durata di circa 8 settimane. Le startup saranno coinvolte in attività di mentoring, eventi di networking e incontri con investitori.

I paesi di destinazione sono: Argentina, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Regno Unito, Stati Uniti d’America.

Le attività delle startup candidate dovranno essere incluse nei settori: ICT, Robotica e Industria 4.0;Aerospazio; Automotive con particolare riferimento alla future mobility (veicoli elettrici e connessi e relativi servizi); Life Sciences Smart agriculture e foodtech; Circular Economy;Smart cities e domotica

Per gli interessati le candidature dovranno essere presentate entro il 22 giugno 2020.