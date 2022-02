Global Youth Tourism Summit a Sorrento. Gli operatori: Pronti a collaborare con il Comune

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è intervenuto ieri con il segretario generale della World Tourism Organization (Unwto) Zurab Pololikashvili, alla cerimonia di lancio del Global Youth Tourism Summit che si svolgerà a Sorrento dal 27 giugno al 3 luglio 2022. “Stiamo per vivere un altro momento in cui i riflettori di tutto il mondo si accenderanno su Sorrento” commentano in una nota i rappresentanti delle associazioni del turismo della Penisola ( Sergio Fedele, Mario Colonna, Franco Cappiello, Giovanni Rosina e Fabio Colucci”.

“Siamo tutti felici per questo importante appuntamento che si svolgerà a Sorrento- continua la nota – e speriamo possa rappresentare finalmente la fine di un periodo buio per il nostro territorio. Come cittadini e come operatori del turismo ringraziamo la nostra Amministrazione comunale e il sindaco Coppola per questo straordinario obiettivo raggiunto. Faremo la nostra parte come associazioni per promuovere al meglio questo appuntamento e per organizzare iniziative che esalteranno la cultura dell’accoglienza che ha sempre caratterizzato Sorrento. Sarebbe magnifico poter coordinare insieme all’amministrazione comunale e a tutti gli attori del sistema economico sorrentino una strategia che possa esaltare la nostra comunità. Noi, come sempre, faremo la nostra parte per ospitare al meglio giovani provenienti da tutto il mondo”.