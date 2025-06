“Globe”, l’Enav finanzia borse di studio per far studiare all’estero i figli dei dipendenti

Anche quest’anno il gruppo Enav rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni, finanziando le borse di studio rivolte ai figli dei dipendenti che si sono distinti per meriti scolastici e che avranno l’opportunità di frequentare il quarto anno delle scuole superiori all’estero. L’iniziativa, denominata Globe – Grants for learning opportunities beyond the edge, rientra nel piano di Welfare aziendale ed esprime concretamente l’attenzione della Società per la crescita formativa, la valorizzazione del merito e l’apertura culturale dei giovani. L’obiettivo è promuovere esperienze educative internazionali, incoraggiando lo scambio interculturale e l’ampliamento degli orizzonti personali e professionali. Per l’edizione 2025 sono stati premiati sette studenti (quattro ragazze e tre ragazzi) che frequenteranno un periodo di studio all’estero nel prossimo anno scolastico. Due di loro saranno ospitati in Paesi europei, mentre gli altri cinque vivranno questa esperienza formativa in destinazioni extra Ue. Per poter accedere al bando, era richiesta una media scolastica pari almeno a 8 negli ultimi due anni.