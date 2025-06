Globo d’Oro, Bergamasco, Battiston, Mainetti, Soldini tra finalisti

Roma, 13 giu. (askanews) – Si avvicina il Globo d’Oro, il premio dato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia alle eccellenze del cinema italiano. Il prossimo 2 luglio la serata di premiazione si terrà in Campidoglio, presentata da Betty Senatore, storica speaker di Radio Capital.

“Questa è un’edizione davvero unica – hanno ncommentato le responsabili del premio Francesca Biliotti e Constanze Templin – perché torniamo a parlare di grande cinema nei grandi luoghi istituzionali. Non si può pensare di fare e promuovere la cultura senza coinvolgere e incontrare il supporto delle istituzioni. Il cinema è un’arte portatrice di valori e messaggi importanti, così come importante è la condivisione e la risonanza che un ente ufficiale può dare; noi – concludono – come Associazione della Stampa Estera crediamo e sosteniamo questi importanti messaggi”.

Scelte tra decine di pellicole da oltre quaranta corrispondenti esteri provenienti da tutto il mondo, le terne finaliste vedono in lizza per il premio al Miglior Film: Il Nibbio di Alessandro Tonda, Le assaggiatrici diretto da Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti; questi ultimi scelti anche per la Migliore Regia insieme a Napoli New York di Gabriele Salvatores. Per la Migliore Opera Prima, troviamo La casa degli sguardi diretto da Luca Zingaretti, Ciao bambino firmato da Edgardo Pistone e Per il mio bene di Mimmo Verdesca.

Per le serie di premi riservati agli interpreti, nella categoria Miglior Attrice, si contendono la statuetta Barbora Bobulova, interprete de Per il mio bene; Federica Luna Vincenti per Eterno visionario, e Sonia Bergamasco protagonista de Il Nibbio. I volti maschili sono invece Giuseppe Battiston per la sua interpretazione ne Il corpo; Fabrizio Gifuni per Il tempo che ci vuole; e Claudio Santamaria che interpreta Nicola Calipari ne Il Nibbio. A loro si unisce il premio alla Giovane Promessa il cui nome quest’anno verrà svelato durante la serata di premiazione.

Nella serata, Pupi Avati riceverà il Premio alla Carriera come rappresentante indiscusso del cinema italiano dell’ultimo mezzo secolo. E proprio agli italiani che si distinguono per il loro impegno artistico nel mondo che va il Gran Premio della Stampa Estera, uno speciale riconoscimento a chi diffonde la Cultura italiana attraverso l’arte del Cinema, e che quest’anno ha scelto Isabella Rossellini.

Inoltre, in lizza per la Migliore Commedia, AmicheMai di Maurizio Nichetti, La storia del Frank e della Nina di Paola Randi e U.S. Palmese dei Manetti bros.; mentre nella categoria Miglior Serie TV troviamo Citadel: Diana diretta da Arnaldo Catinari; L’arte della gioia per la regia di Valeria Golino e M. Il figlio del secolo diretta da Joe Wright.