‘Gloria all’Ucraina’, Zelensky: “Ecco chi è il soldato ucciso dai russi”

(Adnkronos) – Il soldato ucraino ucciso dopo aver gridato ‘Gloria all’Ucraina’ ha un nome. Si chiamava Alexander Matsievsky e da oggi sarà ricordato con il titolo di Eroe dell’Ucraina conferito dal presidente Volodymyr Zelensky. “Un uomo che sarà ricordato per sempre per il suo coraggio, per la sua fede nell’Ucraina e per il suo ‘Gloria all’Ucraina’”, dice il presidente dopo le comunicazioni ufficiali delle forze armate, che hanno identificato definitivamente il militare ripreso in un video diffuso alcuni giorni fa. Nel filmato, si vede il soldato ucraino ucciso a sangue freddo da militari russi, che aprono il fuoco dopo le parole ‘Gloria all’Ucraina’ pronunciate dal prigioniero.

Secondo Kiev, Alexander Matsievsky era un tiratore scelto del 163esimo battaglione della 119esima brigata. Il soldato risultava disperso nell’area di Bakhmut, in particolare nella zona di Krasnaya Gora. L’esecuzione è avvenuta il 30 dicembre 2022, il corpo del militare è stato restituito all’Ucraina a febbraio 2023.