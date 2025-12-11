“Glow”, con la moda curvy ogni donna può sentirsi valorizzata

L’estetica del corpo è cambiata e di conseguenza anche il nostro modo di comprare. Che cosa offre il mercato fashion a chi indossa taglie lontane da quelle da campionario? Lo sa benissimo “Glow”, il marchio di moda curvy che quest’anno compie 5 primavere.

“Glow”, e i suoi fondatori hanno avuto una visione, hanno innanzitutto intuito che esiste un bacino di nuove consumatrici con esigenze ancora non del tutto soddisfatte. Creare linee dedicate a loro, che non vestono il fit classico – se ancora così si può definire – è una scelta necessaria e innanzitutto corretta (oltre che conveniente economicamente).

«Il focus di “Glow” è valorizzare i corpi delle donne, di qualsiasi shape essi siano, andando, finalmente, nelle stesse direzioni dei trend di stagione. trovando forme accattivanti che rendano giustizia alla bellezza curvy», dichiara Natale Mele titolare del brand.

Oltre ai prodotti, “Glow Donna” è una community che unisce donne con storie, passioni e obiettivi diversi, ma con un tratto in comune: la voglia di esprimersi. Attraverso contenuti dedicati, iniziative e collaborazioni, il marchio crea uno spazio in cui ogni donna può sentirsi valorizzata e supportata. Nel panorama attuale, le tendenze moda curvy stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore, rispecchiando un cambiamento verso una moda più inclusiva.

Le caratteristiche delle collezioni “Glow” per quest’anno mostrano un crescente interesse per abbigliamenti che non solo si adattano, ma esaltano le forme naturali del corpo, valorizzando la bellezza unica di ogni donna. Attraverso una strategia mirata, un’identità ben definita e un forte impegno nella qualità, “Glow Donna” si posiziona come un marchio in costante evoluzione, pronto a crescere in modo strutturato e sostenibile. La visione del brand è chiara: creare valore tangibile, rafforzare la propria presenza nel settore e continuare a ispirare le donne a brillare con consapevolezza e autenticità.

«L’importanza di outfit che esaltino la silhouette – chiarisce Natale Mele – un aspetto cruciale delle tendenze moda curvy è l’importanza di offrire abiti che mettano in risalto le curve. Questo ha portato a un’evoluzione nel nostro design dove l’attenzione è posta sulla costruzione di capi che favoriscano un equilibrio tra stile e praticità, apprezzato ampiamente dalle consumatrici.

Negli anni i nostri capi sono notevolmente migliorati e le nostre clienti se ne accorgono e gioiscono. Quest’anno abbiamo girato un meraviglioso shooting a Parigi, una perfetta fusione fra stile, bellezza dell’indossatrice e città. I capi “Glow” sono tutti specchio di una profonda ricerca e tutti ricalcano le tendenza della moda e i suoi dettami».

“Glow” ha scelto infatti di valorizzare per davvero la diversità dei corpi non solo rispondendo a una richiesta sempre più forte del mercato, distinguendosi così attraverso un’identità unica e rivoluzionaria.

«L’abc della moda curvy? – conclude Mele – sentirsi a proprio agio e stare bene con se stesse. Stile ed eleganza non hanno nulla a che vedere con la taglia che porti. Ogni tipo di corporatura ha il suo outfit, basta solo trovare quello giusto. La nuova collezione presentata a Parigi si propone come la risposta ai diversi momenti della giornata della donna “Glow”. Outfit più sportivi e comfy per gli impegni della giornata ed eleganti per un impegno o una serata indimenticabile senza dimenticare che la versatilità e la comodità dei capi è al centro della collezione. Un nostro consiglio? Trasformare le proprie irregolarità in punti di forza, conoscere il proprio corpo e valorizzarlo al meglio. Ogni donna ha forme e proporzioni differenti. Non esiste un’ideale di bellezza da inseguire e il vero segreto per piacerti – e piacere agli altri – è quello di imparare ad accettarsi così come si è».