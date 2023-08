GoBeyond, Sisal (ri)lancia la piattaforma a supporto dell’innovazione responsabile

Una “call for ideas” consolidata, una chiamata “alle armi” per proposte innovative, startup, giovani imprenditori e potenziali innovatori che vogliano produrre un impatto concreto sulla società: è già ripartita (per la sua 7° edizione) “GoBeyond”, la piattaforma “di futuro” di Sisal per sostenere lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali, all’interno di un concorso sempre più strutturato in chiave di Open Innovation.

Il player di giochi e scommesse, infatti, “non lascia, ma raddoppia”: nella call saranno considerati come criteri di valutazione nella selezione, accanto al grado di originalità ed innovazione, anche l’utilità, la fattibilità e la scalabilità delle idee candidate entro martedì 31 ottobre, oltre – ed è una novità rilevante – all’impatto sociale della startup, che dovrà essere capace di generare valore condiviso per tutti gli stakeholder, migliorandone le condizioni economiche, sociali e ambientali.

La realtà vincitrice riceverà un premio da 50 mila euro ed un programma di mentorship, riservato a tutte le 6 finaliste, garantito dalle competenze e dalla expertise dell’ampio network di partner dell’iniziativa, tra cui spiccano, tra le altre, anche realtà molto importanti: Carter&Benson, StartupItalia, Italian Tech, Mamacrowd, Google, La Carica delle 101, Startup Geeks, K&L Gates, FoundationC, frog-Part of Capgemini Invent, Social Innovation Teams, NTT DATA, A4W (Angels for Women), SheTech e Alkemy.

Ma non solo: l’edizione 2023 di GoBeyond – alla quale ci si potrà candidare dal sito omonimo – prevedrà, tra le novità, anche un percorso di incubazione online, in collaborazione con Startup Geeks, per le 3 più meritevoli startup “concept only”, ossia realtà imprenditoriali non ancora costituite e senza un prodotto o servizio testato. Con questa scelta, verrà ampliato ancor più il numero di startup premiate, anche e soprattutto quelle in fase “early-stage”, e quindi in fase sviluppo del primo prodotto.

I numeri di GoBeyond parlano da soli: negli ultimi anni questo ecosistema di innovazione ha coinvolto oltre 1100 startup (di cui oltre 350 nel solo 2022) e più di 1000 innovatori e startupper che hanno partecipato ai corsi della Academy e agli incontri della Community per rafforzare la cultura e gli strumenti di un’innovazione responsabile di cui il Paese ha davvero grande bisogno.