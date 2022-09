Godere delle disgrazie altrui e darlo a vedere è indice certo di cattiveria, mediocrità e scarsa intelligenza

Michail Gorbacev, l’ultimo vero leader sovietico, artefice tra l’ altro della Perestroika, la ristrutturazione sociopolitica e della Glasnost, la trasparenza, non ha fatto in tempo a giungere al suo nuovo domicilio che ha dovuto rallegrarsi, ma anche corrucciarsi, per le constatazioni che ha dovuto fare su come fosse stata commentata la sua dipartita. La prima, quella piacevole, è che il suo servizio politico ha lasciato un segno positivo profondo, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali qualificate provenienti dai quattro angoli della terra. Tanto è stato sottolineato sia da parte di chi gli è stato alleato che da chi gli è stato avversario. La seconda, quella sgradevole, è stata peculiare degli atteggiamenti assunti da chi avrebbe dovuto, almeno di larga massima, orbitare nel suo stesso universo ideologico. Quello di chi ha cambiato drasticamente il corso della storia del paese territorialmente più esteso del mondo. Ancora una volta la catechesi e l’indottrinamento fideistico hanno prevalso sulla obiettività di una vicenda che si è concusa con uno sprazzo di libertà di azione e in maniera incruenta dove tali condizioni non sono facilmente e sempre riscontrabili. Dopo la fine dell’URSS, l’ intera galassia comunista operante sul pianeta è stata sconvolta dalle iniziative delle singole realtà che la compongono. I nuovi esponenti di quella scuola di pensiero non stanno mostrando doti di una seppur minima qualità. In Italia si stanno distinguendo elementi convinti, non si sa quanto in buona fede, di essere gli autentici depositari di quella dottrina. C’è da aggiungere che certamente personaggi come Berlinguer, Paietta e altri al loro stesso livello, difficilmente sarebbero rimasti con le mani in mano sapendo che nel novero degli attuali compagni qualcuno sta squalificando la loro opera.quanto arrivato a festeggiare la dipartita dell’ultimo vero presidente del paese che da più tempo e in maniera più consistente è coinvolto nei diversi tentativi di mettere in pratica il dettato di quella ideologia. Tra l’altro chi si sta comportando in tal guisa, conferma di avere scarsa o probabilmente nessuna cultura umanistica, non osservando nemmeno in minima parte il dettato di quanto era già in uso nella Roma dei Cesari. Si sosteneva allora, e la sua portata non è stata mai smentita, che dei morti non si devono citare particolari che non siano positivi: de mortuis nihil, nisi bonum suona la frase originale. Da quello sfasciume che accampa la pretesa di essere la naturale prosecuzione di quello che è stato un protagonista a pieno titolo della rinascita del Paese nel dopoguerra, il Partito Comunista Italiano, vengono fuori anche altre chicche. E gli autori delle stesse non possono essere riferiti nemmeno agli epigoni delle tragedie greche, in quanto la debacle che li ha travolti è addebitabile solo a loro stessi, privi di ogni barlume di qualità.È bene fare solo cenno all’anacronismo e alla inadeguatezza del loro comportamento: teoria, molte volte argomentata con concetti in contrasto tra di loro, in una cornice standard, da usare nelle situazioni più diverse, come accusa pregiudiziale verso chi non la pensa come loro. Anche nella tempesta socioeconomica attuale, peraltro a pochi giorni dal voto, si stanno comportando in maniera assolutamente inadeguata anche nei confronti del loro elettorato. Facendo un volo pindarico, potrebbe essere interessante immaginare l’intervento in Ucraina e la gestione della vicenda gas con Lui al Cremlino. Arrivando direttamente al nocciolo,sicuramente molti degli episodi di violenza, fisica e psichica completamente gratuiti, non si sarebbero verificati. Anche Gazprom, la multinazionale del gas il cui capitale per la maggioranza è in mano del governo russo, non avrebbe fatto il bello e il brutto tempo nei confronti dell’ Europa. Come se non bastasse quanto ha messo in atto fin’ora quell’ azienda, nelle ultime ore il suo presidente ha annunciato che, dall’ anno prossimo, le restrizioni cresceranno. É probabile che il compagno Michail stia seguendo il consiglio che il personaggio di Luciano De Crescenzo dà a San Gennaro. Gli suggerisce l’atteggiamento da tenere nei confronti di chi mette in discussione il suo primato rispetto a San Ciro nella gerarchia dei santi. Lo invita quindi a non tenere in nessuna considerazione quelle osservazioni, invitandolo a infischiarsene, Nel libro il concetto è espresso con termini diversi, in maniera più colorita, ma il significato non cambia.