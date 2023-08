Godiamoci il Ferragosto, in attesa di un autunno che in tutto l’Occidente desta ansia e perplessità

L’ Occidente con oggi ha doppiato la boa della stagione estiva e, così facendo, guarda dritto alla ripresa autunnale, seppure con ansia e perplessità. Che fa l’abitudine: è diventato cosi consueto l’appuntamento con le notizie degli scempi che continuano a perpetrarsi giorno dopo giorno che quasi i raid russi con vittime a doppia cifra attraversano l’etere senza avere più l’ effetto di sconvolgere chi all’inizio stentava a farsi una ragione che all’inizio del terzo millennio si fosse potuto concretare un abominio del genere. Quanto è stato appena scritto serve a fare da premessa per qualche considerazione sul futuro prossimo venturo. Rischiando di scadere nell’ovvio, molti dei grandi problemi che stanno affliggendo buona parte dell’umanità, appena possono essere contrastati al fine di farli rimanere di dimensioni contenute, mai di eliminarli come sarebbe opportuno e necessario. Con animo contrito, al momento non si può che ribadire quella che da millenni è una forma di autodifesa della mente umana: “spes ultima dea”. Intanto niente per ora lascia intravedere qualsiasi forma di spiraglio che possa quanto prima aprirsi. Ex aequo con la portata negativa delle perdite umane che stanno aumentando vertiginosamente di numero giorno dopo giorno, c’ è da rimarcare sine die che un’altra realtà sta subendo mutilazioni incredibile: il sistema economico mondiale. Oltre alle mille ripercussioni che porterà con sé non certo per un tempo breve, può essere fin d’ora paragonato a quei militari i quali, per grazia ricevuta, riescono a ritornare in patria alla fine di un conflitto, e devono affrontare lunghi periodi di cure sia fisiche che psichiche. E non è detto che, alla fine, riescano tutti a ritornare come erano prima che per loro accadesse quanto non è riportato nemmeno nei film trash di infimo ordine. Dunque l’Economia, questa attività mentale e materiale dell’uomo che addirittura ha portato nei secoli gli studiosi dell’argomento a aggiungere ai tanti appellativi dati all’uomo oltre a quello di sapiens, quello cosiddetto di oeconomicus, contrapposto a quello di ludens. Chi sia costui è presto detto: è ciascun componente del consorzio umano che cerca di soddisfare il maggior numero di bisogni, illimitati, avendo a disposizione risorse in quantità limitate. E con quanto sta accadendo, è proprio qui che casca- meglio, cascano -gli asini. Non è solo l’inflazione in senso stretto, ma anche fenomeni come il minor numero di ore lavorate che hanno letteralmente impoverito gli italiani e molti altri popoli, una volta lontani dalla soglia dello stato di indigenza. Se quanto appena asserito non bastasse a descrivere lo stato dell’arte, può soccorrere un detto del villaggio lapalissiano a tutto tondo: “dove si toglie e non si rifonde, dopo un pò non resta niente”. Quindi diventa chiara per intera la gravità dei fatti che stanno tormentando il mondo ma, ricorrendo una delle festività più sentite dagli itallani, è bene che venga osservata , tanto già domani sarà un altro giorno e si vedrà. Ciò che invece è difficile da accettare è che, pur di riempire gli spazi dei mezzi di informazione, in questi giorni già di loro in versione small, si ritorni su un episodio del quale si è detto e scritto di tutto e, con il dovuto rispetto, anche di più: chi si intende celebrare, allora, chi purtroppo non c’è più o chi non ne viene fuori e ne approfitta per celebrare se stesso? Il troppo storpia, si dice nel villaggio e l’affermazione non è stata mai smentita. Intanto oggi ricorre anche l’ assunzione in cielo della Madonna, secondo la tradizione cattolica. Il calembour non scomporrebbe più di tanto Totò, per un pensiero all” Assunta in merito alle assunzioni di cui in Italia si avverte un…benedetto bisogno. Tanto alla fine non costa niente. O quasi.