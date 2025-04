Goethe, all’Istituto italiano per gli studi storici presentazione dei due volumi di Croce a cura di Domenico Conte

Mercoledì 9 aprile alle ore 16 nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce 12, Napoli) si presentano i due volumi Goethe. Con una scelta delle liriche nuovamente tradotte di Benedetto Croce, a cura di Domenico Conte, con apparati critici di Chiara Cappiello (Edizione nazionale delle opere di Benedetto Croce, Bibliopolis 2024). Introdotti da Michele Ciliberto, alla presenza dei curatori ne discutono Emma Giammattei, Andrea Mazzucchi, Giampiero Moretti e Luca Zenobi.

“Nel leggere le pagine del Goethe, sentivo la sua parola tutt’una con l’anima di lui; e lui, con la sua larga umanità, unicamente mi stava davanti nella bellezza delle immagini, nel battito degli accenti, nell’incanto degli svariatissimi ritmi del suo poetare”. Così Croce nella prefazione alla quarta edizione (1944). Il rapporto di Croce con Goethe usciva dalla sfera intima della lettura e dello studio per allargarsi alla dimensione pubblica del confronto, anche aspro, con altri studiosi. Emerge, nel suo Goethe, l’aspetto energico della personalità di Croce, la sua forte vis polemica, il gusto per le battaglie culturali: tutti elementi che smentiscono lo stanco cliché dell’“olimpicità” del filosofo. A partire dal confronto con Goethe la riflessione di Croce si allarga inoltre al problema della Germania e dell’Europa, con le sue luci e le sue ombre, il che contribuisce a rendere la lettura dell’opera particolarmente attuale.

